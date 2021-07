Wie das Licht dich ruft – Mediale Botschaften für eine neue Zeit

In ihrem spirituellen Ratgeber „Wie das Licht dich ruft“ gibt M. Gimori Tipps für den Umgang mit Krisen sowie zur persönlichen Weiterbildung. Ein eigenes Kapitel ist der Corona-Krise gewidmet.

Neben ihrer Tätigkeit als Autorin arbeitet M. Gimori als Medium, Meditationslehrerin sowie Hypnotiseurin. In diesem Zusammenhang empfing sie in den vergangenen 10 Jahren diverse Botschaften mit dem Auftrag, diese zu veröffentlichen. In fast 100 Kapiteln werden viele Themen des alltäglichen Lebens aufgegriffen. Der Ratgeber enthält aber auch Themen, die für den Einen oder Anderen völlig neu sein könnten.

Die Autorin hebt hervor, dass das Erwachen im spirituellen Sinne nichts mit Esoterik zu tun hat. Vielmehr bedeutet es, zu erkennen, wer wir wirklich sind, woher wir kommen und was unsere Aufgabe im Leben ist. Dabei geht diese Erkenntnis über den greifbaren Verstand und auch über den Körper hinaus. Mit ihrem Buch möchte Gimori ihre Leserinnen und Leser dabei unterstützen, das innere Licht wiederzufinden, die innere Wahrheit zu erkennen sowie die Täuschung im Außen aufzudecken. Denn ein erwachtes Leben gibt dem Menschen seine Selbstermächtigung zurück und man erhält als Geschenk ein Leben im inneren Frieden und seiner Entsprechung folgend.

„Wie das Licht dich ruft" von M. Gimori ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29210-9 zu bestellen.

