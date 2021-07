Atlantis im Wandel der Zeit – Botschaften aus der geistigen Welt

Birgit Bosbach lädt die Leser mit „Atlantis im Wandel der Zeit“ auf eine Bewusstseinsreise durch die Zeit ein.

Die energetischen Spuren von Atlantis sind laut der Autorin bis in die heutige Zeit aktiv. In ihrer Arbeit begegnen ihr immer wieder alte Seelen, denen sie dabei hilft, ihre Potenziale und Fähigkeiten aus der damaligen Zeit wieder zu finden. Sie trifft dabei manchmal auf Spuren aus den Zeiten, als in Atlantis die Dunkelheit einzog und sich dort die Energien veränderten. Genau um diese Zeit geht es in diesem Buch. Die Geschichte der Priesterin Selina führt die Leser durch diese Zeit. Selina kehrt zurück aus den Lichtreichen Lemurias um in der Zeit des Wandels auf Atlantis zu sein. Sie führt die Leser durch dieses Buch und lässt sie an dem, was geschehen ist, teilhaben. Sie schenkt ihnen tiefe Erkenntnis und Heilung in ihrer Seele. Die Leser erhalten durch die Geschichte eine Wegweisung für ihr eigenes Leben. Sie finden Kraft und können ihr eigenes Potenzial aktivieren.

Die Leser gehen mit „Atlantis im Wandel der Zeit“ von Birgit Bosbach auf eine wunderbare Bewusstseinsreise durch die Zeit. Die Autorin wurde 1964 in einem Dorf in der Nähe von Aachen geboren und lebt heute mit ihrem Mann Uli in einem kleinen Eifelörtchen zwischen Aachen und Köln. Es ist ihre Lebensaufgabe geworden, Menschen durch Lebenskrisen zu begleiten und ihre seelischen Verletzungen aufzulösen; sie an die Hand zu nehmen und auf ihren Weg zu führen. Sie arbeitet als Coach, Medium, Heilerin und spirituelle Lehrerin. Seit 2015 bildet sie gemeinsam mit ihrem Mann Uli Menschen im geistigen Heilen aus.

„Atlantis im Wandel der Zeit“ von Birgit Bosbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32167-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

