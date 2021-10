Die Geschichte Miriam – Spannender Roman über einen weiblichen Apostel

In seinem historischen Roman „Die Geschichte Miriam“ erzählt der Autor Jörg Fallheier von einer geheimnisvollen Frau, über die schon viele Texte und Mythen geschrieben wurden: Maria von Magdala.

Gekonnt verbindet der Autor in seinem neuen Historienepos Fiktion und überlieferte Geschichte. Seine Heldin ist Maria Magdala, die Frau an der Seite von Jesus von Nazareth. Ohne sie hätte es den Anstoß zur großen Weltreligion des Christentums wahrscheinlich nicht gegeben.

In seinem Buch erzählt Fallheier ihre Geschichte anhand von historischen Ereignissen und Quellen nach, allerdings heißt seine Protagonistin nicht Maria sondern Miriam. Die Erzählung handelt aber nicht nur von bedeutenden Begebenheiten, sondern auch von Nöten, Schwächen und Sehnsüchten einer jungen Frau sowie von anderen realen Personen, die heute entweder verehrt oder verschwiegen werden. Zudem beleuchtet und hinterfragt der Autor die Stellung von Miriam/Maria in der Kirchengeschichte.

Jörg Fallheier studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt und war als Theaterregisseur im gesamten deutschsprachigen Raum tätig. Neben seinem Beruf gilt sein Interesse der Philosophie sowie der Religionsgeschichte. Aus diesem Grund hat er sich auch dazu entschieden, ein Studium in diesen beiden Fächern aufzunehmen. Aktuell arbeitet er bereits an einer Fortsetzung seines Romans.

