Erfolgsfaktor KI: So gelingt die Transformation in der Personalentwicklung

Die Einführung von KI-gestützten Lösungen in der Personalentwicklung ist ein strategischer Prozess, der Planung und Agilität erfordert.

Wien, am 09. Dezember 2024 – Die Einführung von KI-gestützten Lösungen in der Personalentwicklung ist ein strategischer Prozess, der Planung und Agilität erfordert. Unternehmen, die frühzeitig aktiv werden, können sich nicht nur einen First-Mover-Advantage sichern, sondern auch die Innovationskraft ihrer Teams stärken.

Führungskräfte und Mitarbeitende einbinden: Ein gemeinsamer Startpunkt

Viele Mitarbeitende experimentieren bereits mit KI-Tools, doch Unsicherheiten über deren Einsatz im Unternehmen sind keine Seltenheit. Ohne klare Richtlinien riskieren Unternehmen nicht nur den Verlust von Motivation, sondern auch einen Wettbewerbsnachteil. Der First-Mover-Advantage schwindet mit jedem Tag, an dem die Potenziale von KI ungenutzt bleiben.

Der Ausgangspunkt: AI-Readiness Check

Bevor Unternehmen KI-Lösungen in der Personalentwicklung einsetzen, lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Ausgangslage. Ein AI-Readiness Check bewertet in kurzer Zeit strategische Ausrichtung, Know-how, Kultur, Ressourcen und Daten. Diese Analyse schafft eine solide Basis, um gezielt Verbesserungen und erste Schritte zu identifizieren. Solch ein Readiness-Check kann in jeglichem Bereich vom Unternehmen eingesetzt werden.

Neugier fördern: Der KI-Autonomy Day

Ein innovativer Ansatz ist der KI-Autonomy Day: Ein Tag, an dem Mitarbeitende frei an KI-Themen arbeiten können – individuell oder im Team. Mit klaren Regeln zur DSGVO-Konformität und einem Budget für Experimente wird Kreativität gefördert. Die Ergebnisse werden im Anschluss präsentiert und können strategisch weiterverwendet werden.

Strukturiert zum Ziel: Die KI-Transformation Roadmap

Eine klare Roadmap unterstützt die Umsetzung von KI-Projekten. Sie sorgt für eine strategische Ausrichtung, erleichtert die Abstimmung mit Stakeholdern und fördert Innovation. Gleichzeitig minimiert sie Risiken und macht Fortschritte messbar.

KI als Hebel für Fortschritt: Wissen und Prozesse als Schlüssel zum Erfolg

Der erfolgreiche Einsatz von KI im Unternehmen beginnt mit zwei essenziellen Grundlagen: einem fundierten Basiswissen zu den technischen Möglichkeiten von KI und einem detaillierten Verständnis der eigenen Prozesse. Besonders Unternehmen mit einer klaren Prozesslandkarte haben hier einen entscheidenden Vorteil.

Wissen teilen, Zukunft gestalten

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen KI-Integration liegt im Wissenstransfer. Führungskräfte und Mitarbeitende sollten gezielt geschult werden, etwa durch Workshops, regelmäßige Trainings und den Austausch in Communities. Personalisierte Tools wie Wissens-Wikis oder KI-Assistenten machen Informationen zugänglich und fördern eine Kultur des Lernens.

Mit kleinen, konsequenten Schritten, einer klaren Strategie und der Einbindung aller Beteiligten wird die KI-Transformation zur Chance, nicht nur Effizienz und Innovation zu steigern, sondern auch langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

Über MDI Management Development International

MDI ist ein weltweit führender Anbieter von Führungskräfteentwicklung mit 60 Jahren Erfahrung. Mit Niederlassungen weltweit und einem Netzwerk von über 250 internationalen Consultants und Trainer:innen bietet MDI in verschiedenen Sprachen Trainings- und Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen konzipiert und führt maßgeschneiderte Programme für Führungskräfte auf allen Ebenen, High Potentials, Expert:innen, Projektmanager:innen und Vertriebsmitarbeiter:innen durch – lokal, international und global.

Aline Motz-Depoorter

Head of Marketing

MDI Management Development International

marketing@mdi-training.com

www.mdi-training.com

