  • Close-up Zauberin Miss Edith bei Zirkus Stey im Frauenfelder Weihnachtszirkus

    Der Frauenfelder Weihnachtszirkus geht neue Wege: Close-up-Zauberin Miss Edith bringt Zauberkunst direkt zu den Gästen – noch vor der Vorstellung.

    BildMit einer Neuerung eröffnet der renommierte Zirkus Stey den diesjährigen Frauenfelder Weihnachtszirkus: Erstmals wird das Publikum bereits vor Beginn der Vorstellung künstlerisch unterhalten. Zirkusdirektor Martin Stey und Mia Stey ist es gelungen Miss Edith als Close-up-Zauberin zu engagieren um die Gäste bereits im Vorzelt auf den Abend einzustimmen.

    Während die Gäste im beheizten Vorzelt Glühwein, Punsch sowie warme und kalte Snacks genießen, präsentiert Miss Edith Close-up-Zauberei aus nächster Nähe. Die Magie kommt ohne Bühne aus und richtet sich direkt an einzelne Besucherinnen und Besucher oder kleine Gruppen. Als Einstieg in einen Zirkusabend ist dieses Format im klassischen Zirkusbetrieb bislang unüblich und stellt eine neue Form der Publikumsansprache dar.

    Die bisherigen Rückmeldungen der Zuschauerinnen und Zuschauer fallen durchweg sehr positiv aus. Die Zauberei wird als „extrem gut“, „sehr verblüffend“ und als willkommene Ergänzung zum eigentlichen Programm beschrieben. Viele Gäste schätzen insbesondere die Nähe zur Künstlerin und die persönliche Ansprache, die den Zirkusbesuch bereits vor Vorstellungsbeginn zu einem besonderen Erlebnis macht.

    Für das Publikum entsteht ein fließender Übergang vom Eintreffen bis zur Hauptvorstellung. Wartezeiten werden aktiv gestaltet, die Atmosphäre im Vorzelt wirkt lebendig und zugleich entspannt. Aus Sicht des Zirkus bietet das Konzept ebenfalls Vorteile: Die frühe künstlerische Einbindung der Gäste erleichtert den Ablauf vor der Vorstellung und nutzt das Vorzelt bewusst als Teil des Gesamterlebnisses.

    Highlights des diesjährigen Programms

    Der Frauenfelder Weihnachtszirkus präsentiert ein vielseitiges Programm mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern:

    Sharon Pellegrini – Hula-Hoop sowie Luftakrobatik am Aerial Cube

    Costanza Bernotti – Schwungtrapez

    Clown Tumpy – Clownerie

    Mia Stey – Ziegennrevue

    Miss Edith – Seifenblasenmagie in der Manege sowie Close-up-Zauberei im Foyer

    Truppe Falcon – Seilspringen und Doppelmast

    Duo Plok – Russische Fangstuhl

    Naty Czimé – Kontorsion

    Shay Wapniaz – Leiterbalance und Jonglage

    Patrick Rosseel – Regie

    Der Zirkus Stey, eine der traditionsreichsten Zirkusdynastien Europas, verbindet im Frauenfelder Weihnachtszirkus klassische Zirkuskunst mit neuen Ansätzen. Die Einführung von Close-up-Magie bereits vor Vorstellungsbeginn zeigt, dass innovative Formate auch im traditionellen Zirkusumfeld erfolgreich umgesetzt werden können.

    Der Frauenfelder Weihnachtszirkus gastiert im Murg-Auen-Park während der Advents- und Weihnachtszeit mit jeweils zwei Vorstellungen pro Tag.

