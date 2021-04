Cloud-Lösungen von oneresource ag: Werkzeuge, um die anspruchsvollen Kunden von heute zu gewinnen

Wil im April 2021 – Die hohe Kompetenz und das Fachwissen von oneresource ag sind bei der Cloud Integration anerkannt. Immer mehr Lösungen von SAP werden zuerst in der Cloud entwickelt und angeboten. Die einfache und intuitive Bedienung und das ausgewogene Preis/Leistungsverhältnis der SAP Cloud überzeugt die Kunden von oneresource ag. Lesen Sie alles über Cloud-Lösungen von oneresource ag: https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-sap-cloud-solution/

oneresource ag ist seit Jahren bekannt für die Neuentwicklung anwenderfreundlicher und individuell abgestimmter Dienstleistungen und für einen effizienten Service am Kunden. oneresource ag gibt Marketing-, Vertriebs- und Kundenserviceteams der Kunden die Unterstützung des gesamten Unternehmens, bietet ihnen detaillierte Kundendaten und personalisierte Angebote für eine kundenorientierte Handlungsweise.

Mit dem Service „SAP Cloud“ sichert oneresource ag das nötige Fundament, um die Cloud Integration zum Erfolg zu bringen und damit einen kosteneffizienten Betrieb zu sichern.

Die Vorteile der „Cloud Lösungen“ von oneresource ag liegen auf der Hand: mit der SAP Cloud haben die Kunden von oneresource ag die Chance, ihre Geschäftsmodelle kontinuierlich weiterzuentwickeln und ihre Kundenbeziehungen zu stärken. SAP Cloud trägt zum Erfolg beitragen der Kunden. Die Digitalisierung wird damit eine Chance, besser als Mitbewerber zu sein und ihre Stellung am Markt zu festigen und auszubauen: https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-sap-cloud-solution/

Mit unseren Cloud Lösungen wollten wir einen konkreten und in der Praxis umsetzbaren Lösungsvorschlag erarbeiten. Unser Ziel ist und war es immer, das Hauptaugenmerk auf dem Kunden zu behalten – und das ist uns gelungen. Mit SAP Cloud nutzen die Kunden die gebündelte Erfahrung der Berater von oneresource ag und aktivieren den Mehrwert Ihrer umfassenden SAP Lösung.“ sagte Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag. Vieles spricht für einen Erfolg von oneresource ag, denn innovative SAP S/4HANA-Lösungen konnten bereits eine Reihe von innovativen Produkten erfolgreich im Markt lancieren.

Die Erfolgsstory von oneresource geht weiter und oneresource behauptet sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Die Firma wurde 2012 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter in der Digitalisierung entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen in der Schweiz und ist auch international tätig. Paolo Strever leitet als Geschäftsführer der oneresource ein erfolgreiches und stark expandierendes Unternehmen. Am Hauptsitz in Wil werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.

oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem Motto ‚mehr als Sie erwarten…‘. Als strategischer Partner und „Value Added Reseller“ von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand deckt oneresource den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support.

