CO2-Ziele erfordern auch Wasserstoff und Brennstoffzellen

Neben Elektrofahrzeugen ist die Wasserstofftechnologie eine Möglichkeit.

Nicht nur im Verkehrssektor, sondern auch in der Industrie und in Sachen Energie wird die Wasserstofftechnologie zu den grünen Energien gehören, ohne die der Klimawandel nicht funktioniert. Die Einsatzmöglichkeiten der Elektromobilität sind groß, dennoch gibt es Bereiche, in denen die Brennstoffzellentechnologie und der Wasserstoff besser geeignet sind. Dies gilt definitiv für den Langstreckenverkehr. Die Schifffahrt und der Bahnverkehr können ebenso profitieren wie etwa die Stahlindustrie, die Wärme- und Stromherstellung oder die Lebensmittelproduktion.

Zur Herstellung von Wasserstoff dienen die sogenannten Elektrolyseure, sie benötigen das Edelmetall Platin, das sonst für Autokatalysatoren in Dieselmotoren dient. Im Jahresverlauf hat der Platinpreis rund elf Prozent zugelegt. Die Preisschwankungen zwischen Hoch und Tief lagen im Lauf des Jahres 2022 bei Platin bei 44 Prozent. Dass eine Wasserstoffinfrastruktur noch auf den Weg gebracht werden muss, ist klar. Dennoch ist das Thema Wasserstoff brisanter denn je, denn Energieabhängigkeiten und hohe Energiepreise haben gezeigt, dass die Antwort auf die Klimawende mehrere Gesichtspunkte umfasst, wozu auch der Wasserstoff gehört. Hier wird auch bereits investiert.

Das nötige Platin besitzt beispielsweise Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-vizsla-silver-torq-resources-first-tin-sibanye-stillwater-und-mawson-gold/ – neben Palladium und Gold. Das Unternehmen produziert diese Rohstoffe in Afrika und in den USA. Neben Platin erfreut sich auch Uran für die Atomkraftwerke einer wachsenden Beliebtheit – wenn auch weniger hierzulande, aber in sehr vielen Regionen der Erde. Denn auch die Kernkraftwerke sorgen für CO2-freundliche Energie.

Das nötige Uran gibt es beispielsweise im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan. Dort befindet sich unter anderem IsoEnergy mit hervorragenden Uranprojekten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

