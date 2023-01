Der Januar – eine goldene Chance

Aus statistischer Sicht lässt der Januar die Herzen der Goldfans höherschlagen, denn es gibt die höchsten Kursgewinne.

Der Januar 2022 und der Januar 2021 endeten zwar mit kleinen Verlusten, doch über viele Jahre betrachtet, punktet der Januar mit Preissteigerungen beim Edelmetall. Ähnlich schneiden der Februar und der Mai ab. Es ist jetzt also eine gute Zeit für Gold. Auch letztes Jahr ging es Anfang des Jahres nach oben, allerdings etwas verspätet. Und so erreichte der Goldpreis Anfang März 2022 (in Euro gerechnet) ein Allzeithoch von 1.874 Euro, dies kurz nach Beginn des Russland-Ukraine-Krieges. Es ist möglich, dass 2023 das Jahr wird, in dem der Goldpreis einen neuen Höchststand erreicht. Denn die weltweite Inflation wird hoch bleiben, da ändern auch die Bemühungen der Zentralbanken wohl nichts daran. Die Schuldenlast der Regierungen wird eher steigen, da etwa die Energiewende Einiges verschlingen wird. Und kommt es zu einer globalen Rezession, dann werden die Zentralbanken vermutlich für mehr Liquidität sorgen.

Dies sollte den Preis des Edelmetalls antreiben. Dazu kommt, dass die Zentralbanken von Devisenreserven eher Abstand halten werden und lieber Gold als Reserve zukaufen werden. Dies sah man bereits im dritten Quartal 2022, als die Notenbanken rund 20 Milliarden US-Dollar für Goldzukäufe locker machten, so viel wie seit mehr als 50 Jahre nicht mehr. Das war vor allem die Türkei sowie Usbekistan und Indien, die sich mit dem Edelmetall eindeckten. Auch China hat nach eigenen Angaben das erste Mal seit 2019 Gold gekauft. Und jetzt summieren sich die chinesischen Goldreserven nur auf 3,2 Prozent der Gesamtreserven, während es in den USA fast 66 Prozent sind. Da könnte also noch das Potenzial für einen gewaltigen Nachholbedarf liegen. Da wären Goldaktien nicht das Schlechteste, zum Beispiel von Sierra Madre Gold and Silver oder von Maple Gold Mines.

Sierra Madre Gold and Silver besitzt hochgradige Gold- und Silberprojekte in Mexiko. Diese besitzen historische Ressourcenschätzungen.

Maple Gold Mines treibt zusammen mit dem Partner Agnico Eagle zwei Goldprojekte in Quebec im Abitibi-Grünsteingürtel voran.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

