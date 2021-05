Coach, Positivdenker und Lösungsfinder: Smyself aus Flensburg unterstützt Menschen bei Veränderungen

Ob Selbstverwirklichung, Stressbewältigung, mehr Zufriedenheit oder umfassendes Businesscoaching: Michael Thewes aus Flensburg begleitet mit Smyself Menschen in Zeiten struktureller Veränderungen.

Ob im privaten oder beruflichen Bereich: Michael Thewes aus Flensburg steht Menschen zur Seite, die vor Hürden stehen und ihre Ziele erreichen möchten. Als Coach, Berater, Positivdenker und Lösungsfinder begleitet er mit Smyself Privatpersonen und Unternehmen bei strukturellen Veränderungen und verhilft ihnen zu einem anderen Blickwinkel. Partnerschaftlich erarbeitet er mit seinen Kunden Lösungen, um Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Privatpersonen hilft er, das Leben so zu gestalten, wie sie es sich wünschen. Dabei geht es um Träume und Ziele, um Verhaltenspräferenzen, um Stressbewältigung oder Ängste. Im persönlichen Coaching oder Mentoring in seinen Räumen in Flensburg, an einem frei gewählten Ort oder telefonisch bzw. per Skype oder Zoom erarbeitet Michael Thewes Strategien für ein zufriedenes, erfülltes Leben. Unternehmen unterstützt der Coach in der Mitarbeiterentwicklung und -bindung, bei der Krisenintervention und bei der Prozessoptimierung . Welche Methoden Michael Thewes in seinem Businesscoaching anwendet, entscheidet er je nach Thema und Bedürfnis. In DISC ausgebildet, als HR-Country Manager und als NLP-Master stehen dem selbständigen Coach und Trainer unterschiedliche Techniken zur Verfügung. In den Räumlichkeiten des Unternehmens oder per Telefon, Skype oder Zoom begleitet er seine Businesskunden kompetent auf dem Weg zu einer positiven, nachhaltigen Veränderung. Eine Terminvereinbarung für ein unverbindliches Kennenlernen ist über das Kontaktformular oder telefonisch jederzeit möglich.

