CoCoCoCo-Event: Beonprice informierte über die Anwendung von Qualitätsfaktoren im Revenue Management

Im Rahmen der als Hybrid-Event organisierten Covid Comeback Conference Cologne (CoCoCoCo) präsentierten rund 60 Expertinnen und Experten aus der Hotellerie Vorträge zu aktuellen Branchenthemen.

Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten nach Köln, um sich mit Hilfe von neuem Input und innovativen Ideen inspirieren zu lassen. Alexander Mehl – Revenue Management-Experte bei Beonprice – war als Teilnehmer auf dem Panel „The new Revenue Management Era“ eingeladen. Er hat hier vor allem darauf hingewiesen, dass gerade die Corona-Pandemie der Branche deutlich gezeigt hat, über welchen Stellenwert eine durchdachte Preisstrategie sowie eine damit verbundene Professionalisierung verfügt. Außerdem erläuterte er in einem Vortrag die Anwendung von Qualitätsfaktoren im Revenue Management in der Hotellerie.

„In der Branche streben die meisten Hoteliers ein möglichst ganzheitliches Revenue Management an. Die Einbeziehung von Qualitätsfaktoren ist dabei ein wichtiger Teil, um sich im Markt richtig zu positionieren. Durch Parameter wie den Hotel Quality Index (HQI(TM)) können wir dynamische Entwicklungen in den Märkten objektiv abbilden und zur Ertragsmaximierung nutzen“, so Alexander Mehl, Director Sales EMEA bei Beonprice.

Der Hotel Quality Index (HQI(TM)) ist derzeit der einzige Index auf dem Markt, der die Gesamtqualität eines Hotels misst, um die optimale Positionierung und die Preiselastizität auf dem Markt nach Kundensegmenten zu erkennen. Dabei werden mehr als 350 Kombinationen von objektiven Parametern – wie beispielsweise der Standort, die Hoteldienstleistungen oder die Zimmergröße – analysiert und anschließend mit der Online-Reputation kombiniert.

Die Covid Comeback Conference Cologne (CoCoCoCo) hat am 14. Oktober 2021 im Harbour Club in Köln stattgefunden. Das hybride Branchenevent des Hospitality Industry Club (HIC) bot 60 Speaker auf zwei unterschiedlichen Stages. Die insgesamt 18 Stunden Vortragsmaterial waren darüber hinaus im Livestream verfügbar, da die Teilnehmerzahl vor Ort auf 100 Personen beschränkt sein musste. Die Beiträge im Livestream verfolgten mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das spanische Unternehmen bietet eine ganzheitliche, strategische all-in-one Revenue Management Lösung an. Ziel ist eine bestmögliche Unterstützung für Hotelbetriebe, um mit Hilfe der Dienstleistungen von Beonprice jederzeit die besten Preis- und Distributionsentscheidungen treffen zu können. Diese Unterstützung spiegelt sich auch in der engen Kundenbetreuung durch erfahrene Revenue Manager wider. Die Beonprice-Plattform deckt alle relevanten Funktionalitäten ab.

Durch eine Zwei-Wege-Integration zu den führenden Property Management Systemen (PMS) und Anbindungen zu zahlreichen Channel Managern, fügt sich die Software nahtlos in die jeweilige Systemlandschaft der Betriebe ein.

Beonprice bietet Hoteliers mit seinen Lösungen fundierte Marktkenntnisse für eine bestmögliche Positionierung, Forecasts und Empfehlungen sowie eine automatisierte Distribution über das PMS oder den Channel Manager. Mit Einsatz des selbst entwickelten Hotel Quality Index (HQITM) kann darüber hinaus detailliert die Qualität und Perfomance eines Hotels abgebildet werden. Durch die Beonprice Academy wird sichergestellt, dass jedes Hotel das notwendige Fachwissen beherrscht, um das eigene Revenue Management zu professionalisieren.



