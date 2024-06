Colibri meldet 3. Charge von Bohrergebnissen aus dem laufenden Bohrprogramm auf dem Gold- und Silberprojekt Pilar in Sonora

PRESSEMITTEILUNG – Dieppe, NB. 6. Juni 2024 – Colibri Resource Corporation (CBI-TSXV) („Colibri“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Miteigentümer seines Gold- und Silberprojekts Pilar in Sonora, Mexiko, Tocvan Ventures (51 % Beteiligung), die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern bekannt gegeben hat, die im Rahmen des laufenden Phase-4-RC-Bohrprogramms gebohrt wurden. Colibri besitzt eine Beteiligung von 49 % am Gold- und Silberprojekt Pilar.

Highlights aus der Pressemitteilung von Tocvan Pilar vom 6. Juni 2024:

– Infill-Bohrungen im Main Zone Trend treffen auf mehrere Zonen und erweitern das Ressourcenpotenzial

o JES-24-73, 16,8 Meter mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

– Einschließlich einer polymetallischen Zone von 4,6 Metern mit 2,2 g/t Au, 49 g/t Ag, 0,46 % Cu und 1,48 % Zn

– Außerdem 3,1 Meter mit 0,9 g/t Au, 10 g/t Ag und 3,2 % Zn

– Außerdem 10,7 Meter mit 0,8 g/t Au und 2 g/t Ag

– Und 3,0 Meter mit 3,8 g/t Au und 4,7 g/t Ag

– Innerhalb einer anomalen Zone von 152,5 Metern ab der Oberfläche mit durchschnittlich 0,3 g/t Au und 3 g/t Ag

o JES-24-84, 10,7 Meter mit 0,6 g/t Au und 3 g/t Ag

– Einschließlich 1,5 Meter mit 3,3 g/t Au, 14 g/t Ag und 0,67 % Cu

– Innerhalb einer anomalen Zone von 97,6 Metern ab 48,8 Metern Tiefe mit 0,1 g/t Au und 1 g/t Ag

– Große Step-out-Explorationsbohrungen erzielen bisher beste Ergebnisse in südöstlichen Zielen und erweitern 4-T-Trend 400 m südöstlich

o JES-24-87, einschließlich 0,6 g/t Au und 7 g/t Ag und 0,6 g/t Au und 15 g/t Ag, beide über 1,5 Meter

– Innerhalb von 53,4 Metern mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag

– Sechs Bohrlöcher veröffentlicht, alle sechs durchteufen eine Mineralisierung

– Weitere Ergebnisse stehen noch aus. Bisher über 2.700 Meter in 23 Bohrlöchern gebohrt

Ausführliche Informationen finden Sie in der nachstehenden Pressemitteilung von Tocvan Ventures vom 6. Juni 2024:

Calgary, Alberta – 6. Juni 2024 – Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3), freut sich, die Bohrergebnisse seines RC-Bohrprogramms (Reverse Circulation) 2024 auf seinem über Straßen zugänglichen Gold-Silber-Projekt Pilar im minenfreundlichen Sonora, Mexiko, bekannt zu geben.

Die heutigen Ergebnisse heben vier Infill-Bohrlöcher entlang des Trends Main Zone hervor, von denen sich drei auf der nordwestlichen Ausdehnung des Trends befinden. Zwei Explorationsbohrlöcher entlang der äußersten südöstlichen Ausdehnung des 4-T-Trends sind ebenfalls in den heutigen Ergebnissen enthalten. Die Infill-Bohrlöcher werden durch Bohrloch JES-24-73 hervorgehoben, das vier verschiedene Mineralisierungszonen ergab, die zwei Zonen mit hohen Kupfer- und Zinkwerten umfassen, einschließlich 4,6 Meter mit 2,2 g/t Au, 49 g/t Ag, 0,46 % Cu und 1,48 % Zn (die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst). Die anomale Mineralisierung erstreckt sich von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 152,5 Metern mit durchschnittlich 0,3 g/t Au und 3 g/t Ag in allen vier mineralisierten Abschnitten. Das Infill-Bohrloch JES-24-84 ergab 10,7 Meter mit 0,6 g/t Au und 3 g/t Ag innerhalb einer mächtigen anomalen Zone von 97,6 Metern mit 0,1 g/t Au ab einer vertikalen Tiefe von 48,8 Metern. Es ist wichtig zu beachten, dass beide Bohrlöcher die Erweiterung der Hauptzone entlang der Ränder darstellen, die Fortsetzung der Mineralisierung ist ein positives Zeichen für die weitere Ressourcenentwicklung. Was die Explorationsbohrungen betrifft, so haben zwei Bohrlöcher 400 Meter südöstlich entlang des 4-T-Trends Werte geliefert, die darauf hindeuten, dass sich die Mineralisierung entlang dieses Korridors fortsetzt. Dies wird durch JES-24-87 unterstrichen, das 53,4 Meter mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag ergab, die breiteste Zone mit Gold-Silber-Mineralisierung, die bisher bei Explorationsbohrungen aufgezeichnet wurde und über 700 Meter von der Main Zone entfernt ist.

Für das Programm 2024 wurden bisher über 2.700 Meter gebohrt. Die Ergebnisse von acht Bohrlöchern stehen derzeit noch aus (grüne Quadrate in Abbildung 1). Die Bohrungen bei Pilar sind im Gange.

„Die heutigen Ergebnisse geben uns zahlreiche Gründe, uns über das Potenzial von Pilar zu freuen“, kommentierte Brodie Sutherland, CEO. „Wir erhöhen nicht nur weiterhin das Ressourcenpotenzial an den äußeren Rändern der Main Zone, sondern haben auch in zwei Explorationsbohrlöchern in 700 Metern Entfernung erfolgreich auf eine bedeutende Mineralisierung gestoßen. Bei jeder guten Exploration braucht es Zeit, um sich auf die wichtigsten Ziele zu konzentrieren, und die neuesten Ergebnisse liefern uns die Beweise, die wir benötigen, um die südöstliche Ausdehnung der verschiedenen bekannten Trends weiter zu bewerten. Die polymetallischen Ergebnisse in der Hauptzone stehen wahrscheinlich in Zusammenhang mit Brekzienphasen, die bei früheren Kernbohrungen (JES-22-61) 40 m nordwestlich angetroffen wurden, wo erhöhte Gold-, Silber- und Zinkwerte aufgezeichnet wurden. Das Vorhandensein mehrerer Brekzien- und Erzgangphasen bei Pilar macht es zu einem attraktiven Ziel, es ist ein komplexes und robustes System, das unserer Meinung nach gerade erst Gestalt annimmt. Darüber hinaus ist das Interesse eines großen Produzenten am Potenzial des größeren Erweiterungsgebiets ein klares Zeichen dafür, dass wir die richtigen Schritte unternehmen, um das Gebiet weiter voranzubringen und die Aufmerksamkeit zu erhalten, die das Projekt unserer Meinung nach verdient.“

Großproduzent leitet 30-tägige Standortüberprüfung des Erweiterungsgebiets ein

Einer der führenden Gold- und Silberproduzenten Mexikos wird im Juni eine 30-tägige Standortüberprüfung des Erweiterungsgebiets Pilar einleiten, um das Potenzial des Gebiets zu bewerten. Vier Mitarbeiter, darunter zwei Geologen, werden zusammen mit Unterstützung des technischen Personals von Tocvan die Überprüfung durchführen, um zukünftige Vereinbarungen zu bewerten. Tocvan ist zu 100 % am Erweiterungsgebiet beteiligt, wo kürzlich mit Oberflächenproben begonnen wurde, um beträchtliche Mineralisierungsspuren abzugrenzen, die noch durch Bohrungen erprobt werden müssen. Zu den Oberflächenergebnissen gehören: 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag, 7,3 g/t Au und 177 g/t Ag; außerdem 5,5 g/t Au und 80 g/t Ag (siehe Abbildung 2 für eine vollständige Karte des Erweiterungsgebiets einschließlich der nördlichen Alterationszone).

Abbildung 1. Zusammenfassende Karte der Bohrhighlights und der Ergebnisse der umgebenden Oberfläche.

Diskussion der Ergebnisse

JES-24-73

Das Bohrloch zielte auf eine oberflächennahe Mineralisierung neben und neigungsabwärts des früheren Kernbohrlochs JES-22-62 ab, das 108,6 Meter mit 0,8 g/t Au und 3 g/t Ag ergab. Es ist wichtig zu beachten, dass JES-22-62 zu diesem Zeitpunkt eine bedeutende 125-Meter-Stufe südöstlich der Main Zone war, was eine signifikante Zunahme der Ressourcengröße darstellt. JES-24-73 ergab eine anomale Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 152,5 Metern mit vier unterschiedlichen höhergradigen Abschnitten. Zwei davon ergaben Abschnitte mit erhöhtem Kupfer und Zink mit Gold und Silber, dargestellt durch 4,6 Meter mit 2,2 g/t Au, 49 g/t Ag, 0,46 % Cu, 1,48 % Zn ab 54,9 Meter Tiefe und 3,1 Meter mit 0,9 g/t Au, 10 g/t Ag und 3,2 % Zn ab 77,8 Metern Tiefe. Diese Zonen scheinen mit einer verkieselten magnetitreichen Brekzie zu korrelieren, die in der vergangenen Bohrung JES-22-61 (63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag) 40 Meter nordwestlich angetroffen wurde. Das Unternehmen ist durch diese Ergebnisse ermutigt und weitere Infill-Bohrungen im Norden wurden abgeschlossen, wobei die Ergebnisse noch ausstehen.

Nördliche Ausdehnung des Trends der Hauptzone

JES-24-83, 84 und 85

Drei Bohrlöcher zielten auf Lücken in der Datenbank entlang der nördlichen Ausdehnung des Main Zone Trend ab. Alle drei Bohrlöcher ergaben eine anomale Mineralisierung. JES-24-83 ergab 102,2 Meter mit 0,1 g/t Au aus einer vertikalen Tiefe von 10,7 Metern, einschließlich oberflächennaher Goldwerte von bis zu 3,5 g/t Au auf 1,5 Metern ab 10,7 Metern. Kupferwerte von bis zu 0,69 % Cu auf 1,5 Metern wurden zusammen mit Gold und Silber (0,2 g/t Au, 14 g/t Ag) zurückgegeben. Erhöhte Kupferwerte sind am nördlichen Ende der Main Zone und der North Hill Trends üblich. JES-24-84 ergab 97,6 Meter mit 0,1 g/t Au aus einer vertikalen Tiefe von 48,8 Metern, einschließlich 10,7 Meter mit 0,6 g/t Au, 3 g/t Ag und 0,17 % Cu aus 108,3 Metern vertikaler Tiefe. JES-24-85 wurde von der gleichen Platte wie JES-24-84 in einem 45-Grad-Winkel nach Westen gebohrt. Vier schwächere Mineralisierungszonen wurden bis zu einer Bohrlochtiefe von 123,5 Metern aufgezeichnet.

Ergebnisse der Explorationsbohrungen

4-T Trend Süd Erweiterungen

Die Bohrlöcher JES-24-86 und 87 erprobten die südliche Erweiterung (400 m südöstlich) des 4-T-Trends, für die nur begrenzte Daten vorliegen. Die beiden Bohrlöcher wurden von derselben Platte aus in entgegengesetzte Richtungen (315 und 135 Azimute) gebohrt. Beide ergaben eine anomale Mineralisierung, wobei JES-24-87 das bisher beste Ergebnis lieferte, 53,4 Meter mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag ab 45,8 Metern Bohrlochtiefe, einschließlich zweier 1,5-Meter-Zonen mit 0,6 g/t Au. Das Unternehmen betrachtet diese frühen Explorationsergebnisse als äußerst positiv, da sie das Mineralisierungspotenzial entlang der südlichen Ausdehnung dieser Korridore erheblich erweitern.

Tabelle 1. Zusammenfassung der heute veröffentlichten Bohrergebnisse aus dem Projekt Pilar.

Alle Abschnittslängen sind Bohrbreiten. 10.000 ppm = 1 %

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Breite (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm)

JES-24-73 0.00 152.50 152.50 0.26 3.00 293 63 1,818

einschließlich 0.00 21.35 21.35 0.11 0.55 1

81 5 96

auch 32.05 61.00 28.96 0.46 12.32 937 4 4,783

3

einschließlich 44.23 61.00 16.78 0.76 18.70 1,532 5 8,006

6

einschließlich 54.90 59.48 4.58 2.23 48.68 4,643 140 14,806

auch 77.78 80.83 3.05 0.89 9.65 649 32,100

93

auch 103.70 129.63 25.93 0.35 0.96 374 3 27

2 0

einschließlich 112.85 123.53 10.68 0.75 1.91 794 2 25

3 4

auch 149.50 152.50 3.00 3.83 4.67 238 1,558 1,569

JES-24-83 10.68 112.85 102.18 0.10 1.34 534 23 124

einschließlich 10.68 12.20 1.53 3.53 0.25 117 12 118

auch 36.60 38.13 1.53 0.09 9.43 9 27 173

3

auch 53.38 64.05 10.68 0.20 2.68 1,131 26 135

einschließlich 53.38 54.90 1.53 0.56 2.50 2,200 1 194

9

und 62.53 64.05 1.53 0.62 1.50 107 18 101

auch 77.78 79.30 1.52 0.24 1.00 1 8

29 9 0

auch 99.13 112.85 13.73 0.06 3.80 1,957 4 157

3

JES-24-84 48.80 146.40 97.60 0.11 0.99 394 2 16

0 4

einschließlich 48.80 53.38 4.58 0.22 1.20 30 1 13

0 1 8

und 67.10 68.63 1.53 0.03 7.42 2 446

95 5

und 86.93 88.45 1.53 0.21 0.25 9 255

8 19

und 100.65 102.18 1.52 0.17 0.50 397 1 114

8

und 108.28 118.95 10.68 0.62 3.40 1,772 1 177

9

einschließlich 108.28 109.80 1.52 3.34 14.15 6,790 3 20

2 0

auch 144.88 146.40 1.53 0.15 0.25 1 1 134

3 9

JES-24-85 42.70 45.75 3.05 0.11 0.73 266 2 4,375

5

und 82.35 88.45 6.10 0.10 0.39 157 2

6 89

und 99.13 105.23 6.10 0.19 1.29 3 2 156

6 0

einschließlich 99.13 100.65 1.53 0.51 1.80 2 15

13 5 1

auch 122.00 123.53 1.53 0.20 0.25 13 6 207

Tabelle 2. Die Bohrlochstandorte wurden heute veröffentlicht.

Bohrloch-ID Azimut Dip Tiefe (m) Rechtswert Hochwert Höhenmeter (m)

JES-24-73 0 -90 201.30 617507 3144450 444

JES-24-83 0 -90 122.00 617368 3144801 400

JES-24-84 0 -90 179.95 617453 3144713 393

JES-24-85 90 -45 128.10 617456 3144713 393

JES-24-86 315 -45 120.48 618113 3144285 412

JES-24-87 135 -45 131.15 618117 3144277 412

Tabelle 3. Ergebnisse der Explorationsbohrungen und geochemische Untersuchung des Indikators

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Breite (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn Wie Moment Sb

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

JES-24-86 24.4 35.075 10.68 0.20 1.20 27 242 512 663 NSV 9

einschließlich 24.4 25.925 1.53 0.82 3.20 21 1035 503 4310 NSV 12

JES-24-87 28.975 30.5 1.53 0.17 1.10 14 674 755 32 NSV NSV

und 45.75 99.125 53.38 0.09 2.15 60 522 922 214 NSV 8

einschließlich 45.75 50.325 4.58 0.35 2.85 144 968 1947 59 NSV 10

einschließlich 45.75 47.275 1.53 0.63 6.50 253 2210 3860 80 NSV 10

auch 70.15 71.675 1.52 0.24 7.50 166 4530 6290 53 NSV 6

auch 80.825 82.35 1.52 0.34 13.80 69 598 785 207 NSV 23

auch 97.6 99.125 1.53 0.63 14.50 36 278 243 5090 NSV 29

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den vielversprechenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar in naher Zukunft ein potenzieller Produzent. Pilar wird als strukturell kontrolliertes epithermales System mit geringer Sulfidierung interpretiert, das in Andesitgestein eingebettet ist. Ursprünglich wurden im Rahmen historischer Oberflächenarbeiten und Bohrungen drei primäre Mineralisierungszonen auf dem ursprünglichen Konzessionsgebiet identifiziert, die als Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend bleibt nach Südosten und Norden offen, und es wurden neue parallele Zonen entdeckt. Die strukturellen Merkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem allgemeinen NW-SO-Trend der Mineralisierung. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, von dem bisher nur die Hälfte durch Bohrungen getestet wurde. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an dem Gebiet erweitert, indem es 22 Quadratkilometer äußerst aussichtsreiches Gelände konsolidiert hat, in dem es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat.

Höhepunkte des Bohrers Pilar:

– Zu den Highlights der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören (alle Längen sind Bohrdicken):

o 116,9 m @ 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m @ 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m @ 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m @ 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m @ 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m @ 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

– Zu den Highlights der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

o 39,7 m @ 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m @ 14,6 g/t Au

o 47,7 m @ 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m @ 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m @ 0,7 g/t Au

o 35,1 m @ 0,7 g/t Au

– Zu den Highlights der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

o 94,6 m @ 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m @ 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

o 41,2 m @ 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m @ 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag;

o 24,4 m @ 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m @ 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

– 15.000 m historische Kern- und RC-Bohrungen. Zu den Highlights gehören:

o 61,0 m @ 0,8 g/t Au

o 21,0 m @ 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m @ 9,6 g/t Au

o 9,0 m @ 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Pilar-Massenprobe:

– 62 % Goldausbeute über 46-tägige Laugungsperiode erreicht

– Höchstgehalt berechnet mit 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag; Extrahierter Gehalt berechnet mit 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag

– Nur Bulk-Probe enthalten Grobfraktion des Materials (+3/4″ bis +1/8″)

– Die Feinfraktion (-1/8″) weist auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Der gerührte Bottle-Roll-Test ergab schnelle und hohe Wiederfindungsergebnisse: 80 % Goldausbeute und 94 % Silber nach schneller 24-Stunden-Verweilzeit

Zusätzliche metallurgische Studien:

– Schwerkraftausbeute mit Rührlaugung Ergebnisse von fünf Mischproben

o 95 bis 99 % Goldrückgewinnung

o 73 bis 97 % Silberausbeute

o Beinhaltet die Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag aus dem Bohrkerngemisch in 120 Metern Tiefe.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

RC-Proben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Werke von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels 50-Gramm-Nenngewichts-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Die Grenzwerte für Gold (>10 g/t) wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Silber und andere Elemente wurden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-Abschluss analysiert. Die Überschreitungsanalysen für Silber (>100 g/t) wurden unter Verwendung eines erzhaltigen Vier-Säuren-Aufschlusses mit ICP-AES-Abschluss erneut untersucht. Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und qualifizierter Sachverständiger („QP“) gemäß Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER COLIBRI RESOURCE CORPORATION:

Colibri ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX-V (CBI) notiert ist und sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung aussichtsreicher Gold- und Silberkonzessionsgebiete in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen besitzt fünf Edelmetallprojekte mit hohem Potenzial: 1) 100 % des EP-Goldprojekts im bedeutenden Goldgürtel Caborca, der äußerst vielversprechende Explorationsergebnisse geliefert hat und auf vier Seiten von Mexikos zweitgrößtem Goldproduzenten umgeben ist, 2) 49 % Eigentum am Gold- und Silberprojekt Pilar, von dem angenommen wird, dass es das Potenzial hat, eine kurzfristig produzierende Mine zu werden, und 3) drei äußerst aussichtsreiche Beteiligungen an Sierra Madre (Gold- und Silberprojekt Diamante, Gold- und Silberprojekt Jackie und Gold- und Silberprojekt Mezquite).

Weitere Informationen zu allen Projekten des Unternehmens finden Sie unter: www.colibriresource.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren von den in zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Für Informationen wenden Sie sich bitte an: Ian McGavney, President, CEO und Director, Tel: (506) 383-4274, ianmcgavney@colibriresource.com

