compexx Finanz AG: Wie finde ich die richtige Baufinanzierung?

Trotz der niedrigen Zinsen bedarf der Immobilienerwerb einer genauen Vorbereitung und Beratung, betont Benjamin Polak, Leiter Expertenbereich Baufinanzierung bei der compexx Finanz AG.

Die Zinsen sind historisch niedrig und sie werden es auch bleiben: Das erwarten Experten auf der ganzen Welt wegen der rasant steigenden Staatsverschuldungen in Folge der Corona-Krise und der staatlichen Rettungsmaßnahmen für Unternehmen und ganze Volkswirtschaften. In den USA werden die Zinsen wohl frühestens 2024 steigen, in Europa gibt es auf Zinserhöhungen noch keine konkreten Hinweise.

Das ist schlecht für Sparer, die kaum noch Möglichkeiten haben, ihr Geld sicher und rentierlich zugleich anlegen können. Auf der anderen Seite ist das jedoch gut für Immobilienkäufer. „Denn diese erhalten Geld für den Immobilienkauf oder -bau zu nie gekannten Konditionen. Bauzinsen sind derzeit laut einer Internetrecherche unter gewissen Bedingungen schon ab 0,36 Prozent jährlich bei einer zehnjährige Zinsbindung zu erhalten! Zum Vergleich: In den 90er Jahren lag der Zinssatz für eine Immobilienfinanzierung bei weit mehr als fünf Prozent“, sagt Benjamin Polak, Leiter Expertenbereich Baufinanzierung bei der compexx Finanz AG (www.compexx-finanz.de). Die compexx Finanz AG verfolgt seit der Gründung vor 15 Jahren ein konsequentes Allfinanzkonzept und betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische.

Das bedeutet: Viel niedriger können die Zinsen kaum noch werden. Für Menschen, die auf der Suche nach einer Privatimmobilie oder einem Investmentobjekt sind, ist das natürlich großartig – denn günstiger kann man ja wohl kaum finanzieren, oder? Das wiederum führt dazu, dass die Tilgung des Darlehens umso schneller vonstatten gehen kann. Es ist damit ohne weiteres möglich, beispielsweise zum Zwecke der Altersvorsorge zur Kapitalanlage zu erwerben und dieses über 20 oder sogar 25 Jahre hinweg relativ entspannt finanzieren zu können. „Besser noch: Mit unseren Konzepten finanziert der Kunde die Kapitalanlage quasi von selbst“, betont Benjamin Polak.

Ein Beispielrechnung konkretisiert diesen Ansatz. Ein Investmentimmobilie für einen Kaufpreis von 600.000 Euro, Kaufneben- und Modernisierungskosten in Höhe von etwa 125.000 Euro und 20 Prozent Eigenkapital lässt sich mit 20 Jahren Zinsbindung für 1,33 Prozent effektiven Jahreszins finanzieren (Stand Ende September). Wer wiederum 30 Prozent Eigenkapital einbringt, erhält den gleichen Kredit für 1,19 Prozent effektiven Jahreszins. „Damit ist es problemlos möglich, dass sich die Immobilienfinanzierung aus den Mieterträgen selbst trägt. Es wird bei einer solchen Finanzierungsstruktur auch noch Geld für Rücklagen übrigbleiben, sofern die Immobilie nicht im Vergleich zu den Mieteinnahmen nicht zu teuer ist“, betont Benjamin Polak.

Auch hierzu habe das compexx-Expertennetzwerk die richtigen Antworten parat, so Benjamin Polak weiter. „Der Bereich Kapitalanlage durch Realimmobilien gepaart mit unseren Baufinanzierung-Know-how schafft Sicherheit, denn die Experten gestalten nicht nur die richtige Baufinanzierung, sondern unterstützen eben auch bei der Suche nach der richtigen Immobilie.“

Das compexx-Expertennetzwerk setzt seine Marktkenntnisse optimal dafür ein, dass Eigennutzer und Anleger genau das Objekt bekommen, das dauerhaft Sicherheit, Werterhalt und Rendite verspricht. Denn für Benjamin Polak gilt: „Beim Immobilienerwerb ist die genaue Analyse und Planung der finanziellen Möglichkeiten und Ziele wichtig. Nur wer weiß, wieviel Immobilie er sich leisten kann und welche monatliche Belastung zu seiner Einkommens- und Vermögenssituation passt, kann das richtige Objekt mit der richtigen Finanzierung erwerben. Um diese Möglichkeiten richtig einzuschätzen, bedarf es eben einer objektiven und professionellen Analyse und Beratung durch einen unabhängigen Experten.“

Die Berater der compexx Finanz AG können auch Fördermöglichkeiten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einsetzen und vergleichen die Angebote vieler verschiedener Banken und Finanzierungsgeber. Mehr Informationen gibt es unter www.compexx-finanz.de/expertennetzwerk/baufinanzierung. Dort finden Interessenten auch den richtigen Berater für ihr Anliegen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

compexx Finanz AG

Herr Markus Brochenberger

Barthstraße 26

80339 München

Deutschland

fon ..: 089 189353420

web ..: http://www.compexx-finanz.de

email : info@compexx-finanz.de

Über die compexx Finanz AG

Die compexx Finanz AG mit Sitz in Regensburg ist ein Expertennetzwerk für Finanzdienstleistungen und wird von dem Vorstandsvorsitzenden Markus Brochenberger und Vorstand Martin Lütkehaus geführt. Die deutschlandweit agierende Finanzdienstleistungsgruppe wurde 2005 gegründet betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge. Die compexx Finanz AG gehört mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische (Bayerische Beamten Lebensversicherung a. G) und ist Gründungsmitglied des Vereins Zukunft für Finanzberatung e. V. Der Fokus liegt auf einem konsequenten Allfinanzkonzept, um Privat- und Geschäftskunden in allen Situationen umfassend beraten und begleiten zu können. Neben Kapitalanlagen bilden individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Vorsorgekonzepte das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens. Hierbei ist die compexx an keine bestimmten Produktpartner gebunden, sondern greift auf ein Portfolio von Versicherungsgesellschaften, Banken, Bausparkassen sowie Immobilien- und Investmentgesellschaften zurück. Basis jedes Beratungsprozesses ist eine ausführliche Finanzanalyse, in deren Rahmen die finanziellen Verhältnisse, die Vorstellungen und Wünsche eines Kunden genau besprochen und die bestehenden Verträge geprüft werden. Die rund 200 Berater der compexx Finanz AG sind in sogenannten Competence Centern organisiert, von wo aus sie ihre Kunden umfassend und persönlich betreuen. Weitere Informationen unter www.compexx-finanz.de

