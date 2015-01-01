  • Computer Entsorgung in Kassel: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung und Nachhaltigkeit

    Die Kreativbranche in Kassel vertraut ProCoReX Europe GmbH für ihre Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung, inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung nach DIN für maximale Datensicherheit.

    In der dynamischen Kreativbranche, wie Werbeagenturen oder Designstudios, ist der Austausch von IT-Hardware aufgrund schneller Technologiezyklen an der Tagesordnung. Gleichzeitig sind hier oft hochsensible Kundendaten und geistiges Eigentum gespeichert. ProCoReX Europe GmbH bietet in Kassel eine maßgeschneiderte Computer Entsorgung, die den besonderen Anforderungen der Kreativbranche gerecht wird und zertifizierte Festplattenvernichtung beinhaltet. Unser Service gewährleistet eine sichere Abholung aller ausgedienten IT-Geräte, einschließlich leistungsstarker PCs, Workstations und zahlreichen Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Kassel legen wir besonderen Wert auf die absolute Vertraulichkeit der darauf gespeicherten Projekt- und Kundendaten. Unsere geschulten Teams sorgen für einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen und stellen sicher, dass alle Daten zu jedem Zeitpunkt geschützt sind, auch während der Zwischenlagerung.
    Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als offizieller Nachweis für Audits, die Dokumentation der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und zur Absicherung des kreativen Eigentums.
    ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Kassel. Alle nicht datentragenden Materialien werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Kassel gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung, die Kreativunternehmen hilft, ihre Umweltziele zu erreichen und gleichzeitig höchste Standards im Datenschutz zu wahren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/hessen-kassel/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/hessen-kassel/
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