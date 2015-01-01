Computer Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung und Green IT

ProCoReX Europe GmbH bietet in Lübeck eine zukunftsorientierte Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung, kombiniert mit zertifizierter Festplattenvernichtung und umfassendem Green IT Recycling.

Unternehmen mit einem starken Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Green IT benötigen einen Partner, der diese Werte auch bei der Entsorgung von IT-Altgeräten widerspiegelt. ProCoReX Europe GmbH bietet in Lübeck eine umfassende Computer Entsorgung, die nicht nur höchste Standards der Datensicherheit durch zertifizierte Festplattenvernichtung erfüllt, sondern auch eine exemplarische Umweltbilanz aufweist.

Unser Service beginnt mit einer transparenten Beratung und einer detaillierten Erfassung aller zu entsorgenden IT-Geräte, einschließlich PCs, Server und einer Vielzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Lübeck legen wir besonderen Wert auf die Einhaltung höchster ökologischer Standards. Unsere geschulten Teams sorgen für eine sichere Abholung und einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen, um die Integrität der Daten jederzeit zu gewährleisten.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach der strengen DIN-Norm 66399. Diese Norm ist der anerkannte Standard zur unwiederbringlichen Zerstörung von Datenträgern und somit ein Garant für die Sicherheit Ihrer sensiblen Informationen. Nach der erfolgreichen Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für interne Audits, externe Prüfungen und die lückenlose Dokumentation der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Datenschutzvorschriften, wie sie im Rahmen einer Green IT Strategie erwartet werden.

ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Lübeck. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und wertvolle Rohstoffe dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Ressourcen werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Lübeck gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung, die Unternehmen hilft, ihre Green IT Ziele zu erreichen und gleichzeitig höchste Standards im Datenschutz zu wahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/schleswig-holstein-luebeck/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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