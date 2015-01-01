Computer Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung

Energieversorger in Bremen finden in ProCoReX Europe GmbH eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung, inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung nach DIN für höchste Compliance.

Energieversorger und Stadtwerke haben eine besondere Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und unterliegen strengen Sicherheits- und Datenschutzvorschriften. ProCoReX Europe GmbH bietet in Bremen eine maßgeschneiderte Computer Entsorgung, die speziell auf die hohen Anforderungen dieser kritischen Infrastruktur zugeschnitten ist und zertifizierte Festplattenvernichtung beinhaltet.

Unser Service gewährleistet eine sichere Abholung aller ausgedienten IT-Geräte, einschließlich PCs, Server, Steuerungseinheiten und einer Vielzahl von Notebooks, die oft in dezentralen Netzen oder bei Außendiensten eingesetzt werden. Bei der Notebook Entsorgung in Bremen legen wir besonderen Wert auf die absolute Vertraulichkeit der darauf gespeicherten Betriebs- und Kundendaten. Unsere geschulten Teams sorgen für einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen und stellen sicher, dass alle Daten zu jedem Zeitpunkt geschützt sind, auch während der Zwischenlagerung.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN-Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Energieversorger ein detailliertes Zertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als offizieller Nachweis für Audits, die Dokumentation der Sorgfaltspflichten gegenüber Aufsichtsinstanzen und zur Absicherung der kritischen Infrastruktur.

ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Bremen. Alle nicht datentragenden Materialien werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Bremen gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung, die Energieversorger und Stadtwerke dabei unterstützt, ihre Umweltziele zu erreichen und gleichzeitig höchste Standards im Datenschutz zu wahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/computer-edv-it-entsorgung-bremen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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