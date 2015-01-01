  • Computer- und PC Entsorgung in Fulda: ProCoReX Europe GmbH schützt Mittelstand und groß Konzerne

    ProCoReX Europe GmbH bietet Computer- und PC Entsorgung in Fulda mit zertifizierter Datenträgervernichtung – sicher, gesetzeskonform und nachhaltig für jede Firmengröße.

    Wenn Unternehmen IT-Strukturen modernisieren, stehen sie regelmäßig vor der Herausforde-rung, eine sichere Computer- und PC Entsorgung in Fulda zu realisieren. Mit der ProCoReX Europe GmbH erhalten Mittelstand, große Konzerne und öffentliche Auftraggeber erstmals einen spezialisierten Partner, der zertifizierte Datenträgervernichtung in Fulda mit nachhaltigen Konzepten verbindet.
    ProCoReX beginnt jedes Projekt mit einer intensiven Beratung zur Risikobewertung und Bestandsaufnahme. Die Computer- und PC Entsorgung in Fulda verläuft standardisiert und dennoch individuell: Altgeräte werden dokumentiert übernommen, sensible Komponenten in geschlossene Sicherheitsbehälter verpackt. Anschließend erfolgt die zertifizierte Datenträgervernichtung in Fulda nach DIN 66399, wobei Prozesse stets doppelt dokumentiert und gegenkontrolliert werden.
    Das Vernichtungszertifikat bietet einen transparenten Nachweis für Prüfungen, Audits oder Datenschutz-Anfragen. ProCoReX Europe GmbH stellt sicher, dass alle Compliance-Anforderungen nach aktuellen gesetzlichen wie brancheninternen Standards erfüllt sind. Umweltbewusstsein wird ebenso groß geschrieben – sämtliche Wertstoffe werden sortenrein recycelt oder als gesonderter Posten nachverfolgt entsorgt.
    Dank detaillierter Nachweisketten, persönlichen Ansprechpartnern und flexiblen Einsatzfenstern kann die Computer- und PC Entsorgung in Fulda effizient und zukunftssicher gestaltet werden. Mit ProCoReX Europe GmbH an Ihrer Seite ist zertifizierte Datenträgervernichtung kein Kostenfaktor, sondern eine Investition in Unternehmensschutz und nachhaltige Entwicklung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-fulda.html
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-fulda.html
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computer und PC Entsorgung in Bochum: ProCoReX Europe GmbH verstärkt Datenschutz im Mittelstand
      Gerade für mittlere und große Unternehmen ist ProCoReX Europe GmbH der Partner für Computer und PC Entsorgung in Bochum mit zertifizierter Datenträgervernichtung für maximale Sicherheit....

    2. Computer- und PC Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH – sichere Vernichtung und IT-Entsorgung
      ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Bremen eine zuverlässige Lösung für die gesetzeskonforme Entsorgung von IT-Altgeräten - inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung in Bremen und individ...

    3. Computer- und PC Entsorgung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH garantiert Datensicherheit
      Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer- und PC Entsorgung in Hamburg - inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung für vollumfänglichen Datenschutz und nachhaltige IT-Entsorgung....

    4. Computer und PC Entsorgung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH bietet sichere IT-Entsorgung
      ProCoReX Europe GmbH steht in Berlin für Computer und PC Entsorgung inklusive zertifizier-ter Datenträgervernichtung - rechtskonform, nachhaltig und maximal sicher für Unternehmen jeder Größe....

    5. Computer- und PC Entsorgung in Stuttgart: ProCoReX Europe GmbH schafft neue Standards
      ProCoReX Europe GmbH macht Computer- und PC Entsorgung in Stuttgart sicher und nachhaltig - zertifizierte Datenträgervernichtung schützt Daten und Umwelt zuverlässig....

    6. Computer- und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH zertifizierte Datenträgervernichtung
      Zuverlässige Computer- und PC Entsorgung in Essen - ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung und verantwortungsbewusste Ressourcenverwertung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.