Computer- und PC Entsorgung in Fulda: ProCoReX Europe GmbH schützt Mittelstand und groß Konzerne
ProCoReX Europe GmbH bietet Computer- und PC Entsorgung in Fulda mit zertifizierter Datenträgervernichtung – sicher, gesetzeskonform und nachhaltig für jede Firmengröße.
Wenn Unternehmen IT-Strukturen modernisieren, stehen sie regelmäßig vor der Herausforde-rung, eine sichere Computer- und PC Entsorgung in Fulda zu realisieren. Mit der ProCoReX Europe GmbH erhalten Mittelstand, große Konzerne und öffentliche Auftraggeber erstmals einen spezialisierten Partner, der zertifizierte Datenträgervernichtung in Fulda mit nachhaltigen Konzepten verbindet.
ProCoReX beginnt jedes Projekt mit einer intensiven Beratung zur Risikobewertung und Bestandsaufnahme. Die Computer- und PC Entsorgung in Fulda verläuft standardisiert und dennoch individuell: Altgeräte werden dokumentiert übernommen, sensible Komponenten in geschlossene Sicherheitsbehälter verpackt. Anschließend erfolgt die zertifizierte Datenträgervernichtung in Fulda nach DIN 66399, wobei Prozesse stets doppelt dokumentiert und gegenkontrolliert werden.
Das Vernichtungszertifikat bietet einen transparenten Nachweis für Prüfungen, Audits oder Datenschutz-Anfragen. ProCoReX Europe GmbH stellt sicher, dass alle Compliance-Anforderungen nach aktuellen gesetzlichen wie brancheninternen Standards erfüllt sind. Umweltbewusstsein wird ebenso groß geschrieben – sämtliche Wertstoffe werden sortenrein recycelt oder als gesonderter Posten nachverfolgt entsorgt.
Dank detaillierter Nachweisketten, persönlichen Ansprechpartnern und flexiblen Einsatzfenstern kann die Computer- und PC Entsorgung in Fulda effizient und zukunftssicher gestaltet werden. Mit ProCoReX Europe GmbH an Ihrer Seite ist zertifizierte Datenträgervernichtung kein Kostenfaktor, sondern eine Investition in Unternehmensschutz und nachhaltige Entwicklung.
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-fulda.html
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Computer- und PC Entsorgung in Fulda: ProCoReX Europe GmbH schützt Mittelstand und groß Konzerne
