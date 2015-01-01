  • Computer- und PC Entsorgung in Krefeld: ProCoReX Europe GmbH bietet lückenlose Datensicherheit

    Die ProCoReX Europe GmbH garantiert eine revisionstaugliche Computer- und PC Entsorgung in Krefeld. Zertifizierte Datenträgervernichtung sorgt jederzeit für volle Kontrolle und Nachweissicherheit.

    Die Anforderungen an Transparenz, Compliance und Datenschutz sind in den letzten Jahren nochmals deutlich gestiegen. Für Unternehmen jeglicher Größe wird damit die Frage nach einer nachweislich sicheren Computer- und PC Entsorgung in Krefeld zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Die ProCoReX Europe GmbH steht für eine auditfähige IT-Entsorgung, bei der die zertifizierte Datenträgervernichtung in Krefeld von Beginn an in jeden Prozessschritt integriert ist.
    Nach der individuellen Prozessberatung sorgt ProCoReX für die komplette Erfassung und detaillierte Protokollierung sämtlicher Geräte und Datenträger. Erst nach Sichtung und Dokumentation beginnt die eigentliche Computer- und PC Entsorgung in Krefeld: Alle Altgeräte und Datenträger werden transportgesichert gesammelt, sämtliche Datenträger erhalten eine eindeutige Seriennummer und werden einer zertifizierten Datenträgervernichtung in Krefeld zugeführt. Die Zerstörung erfolgt immer nach aktuellem Stand der Technik gemäß DIN 66399 und ist damit auch für sensible Branchen und hochvertrauliche Daten geeignet.
    Mit dem abschließenden Vernichtungszertifikat gewährleistet die ProCoReX Europe GmbH maximale Rückverfolgbarkeit und dokumentierte Compliance. Wertstoffe gelangen nach fachgerechter Trennung zurück in nachhaltige Kreisläufe, gefährliche Stoffe werden lückenlos überwacht und gesetzeskonform entsorgt.
    Unternehmen in Krefeld können sich so voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, ohne Kompromisse bei Datenschutz, Nachhaltigkeit oder Nachweispflicht. ProCoReX Europe GmbH bleibt Ihr exklusiver Partner für sichere und transparente Computer- und PC Entsorgung in Krefeld – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung als Standard.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-krefeld.html
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

