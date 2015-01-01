Computer und PC Entsorgung in Kassel: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung und flexible

Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Handwerksbetriebe in Kassel eine sichere und nachvollziehbare Computer und PC Entsorgung – immer inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und ressourcenschonen

Auch im Handwerk fallen durch Digitalisierung und Modernisierung regelmäßig ausgediente IT-Systeme an. ProCoReX Europe GmbH bietet für Handwerksbetriebe in Kassel einen maßgeschneiderten Entsorgungsservice, bei dem Datenschutz und Umweltschutz in jedem Schritt zusammenwirken. Die Computer und PC Entsorgung in Kassel umfasst die komplette Aufnahme und Erfassung aller zu entsorgenden Geräte, von Tablets bis hin zu Servern und Peripherie.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Umgang mit Datenträgern. Schon bei Abholung werden alle Speicher separat dokumentiert und für die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kassel vorbereitet. Diese wird nach den Standards der DIN 66399 durchgeführt, sodass keine Daten wiederhergestellt werden können. Die Vernichtung ist für jedes betroffene Gerät revisionssicher belegt.

Nach der Datenträgervernichtung werden wertvolle Materialien im Computerschrott getrennt und in regionale Kreisläufe zurückgeführt. Schadstoffe, Batterien und schwer verwertbare Komponenten werden umweltverträglich behandelt. Für Handwerksunternehmen bietet die ProCoReX Europe GmbH so einen nachvollziehbaren, digital dokumentierten und verständlich begleiteten Prozess der IT-Entsorgung. Das gibt Kunden, Mitarbeitern und Behörden die Sicherheit einer sauber dokumentierten, zertifizierten Datenträgervernichtung in Kassel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/kassel/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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