  • Computer und PC Entsorgung in Münster: ProCoReX Europe GmbH bietet Computerschrott Entsorgung- Vernichtung

    Vereine, NGOs und gemeinnützige Organisationen profitieren in Münster von ProCoReX Europe GmbH: sichere Computer und PC Entsorgung, zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltigkeit

    Auch gemeinnützige Organisationen und Vereine müssen ihre EDV regelmäßig modernisieren. Dabei spielt der Schutz von Mitgliederdaten, Fördermittellisten und Archivdaten eine zentrale Rolle. Die Computer und PC Entsorgung in Münster ist mit ProCoReX Europe GmbH darauf ausgerichtet, minimales Risiko und maximalen Schutz sicherzustellen.
    Nach einer projektbezogenen Beratung werden alle Geräte positioniert, sicher abtransportiert und eine saubere Trennung der einzelnen Materialströme garantiert. Die integrierte zertifizierte Datenträgervernichtung in Münster wird nach DIN 66399 durchgeführt. Von der ersten Erfassung jedes Datenträgers bis zum endgültigen Nachweis des Löschvorgangs ist alles dokumentiert. Nach der zertifizierten Vernichtung erhalten Vereine und NGOs ein offizielles Zertifikat für eigene Unterlagen oder den Nachweis gegenüber Partnern und Aufsichtsstellen.
    Die nachhaltige Wiederverwertung der im Rahmen der Computer und PC Entsorgung in Münster anfallenden Metalle, elektronische Bauteile und Kunststoffe ist für ProCoReX selbstverständlich. Schadstoffe werden sorgfältig isoliert und umweltgerecht abgegeben. Darüber hinaus steht die Unterstützung der Vereine im Vordergrund: Gemeinnützige Projekte profitieren von verständlicher Kommunikation, transparenten Prozessen und maßgeschneiderten Lösungen.
    Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer und PC Entsorgung in Münster inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung unkompliziert, nachvollziehbar und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des gemeinnützigen Sektors.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://computerschrott-recycling.de/muenster/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://computerschrott-recycling.de/muenster/
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