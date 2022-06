Conico plant Ankunft auf Ryberg ab 27. Juni per Flugzeug – das Schiff kommt nach

Grönland ist und bleibt ein kalter, nicht immer einfach zu erreichender Ort. Der australische Explorer Conico disponiert deshalb um.

Ein Bild wie aus „National Geographic“: Beim ersten Landungsversuch auf Ryberg in Grönland Anfang Juni ist das Explorationsschiff Argus ins Packeis geraten. In Sichtweite der Küste entschied die Conico-Crew(WKN A1W2NL / ASX CNJ) umzukehren, um kein Risiko einzugehen.

Die Feldmannschaft bereitet sich nun darauf vor, in zwei Phasen zum Ryberg-Projekt aufzubrechen. Die erste Gruppe wird voraussichtlich in der Woche ab Montag, dem 27. Juni, auf dem Luftweg eintreffen, gefolgt von einem Schiff, das kurz darauf aus Island abfährt. Die Aktivitäten konzentrieren sich weiterhin auf die Bohrungen in den Projekten Ryberg und Mestersvig in der Feldsaison 2022. Conico bemüht sich derzeit um die Beschaffung zusätzlicher Bohrgeräte und Mannschaften, um die Kapazität für den Rest der Feldsaison zu erhöhen und so die verzögerte Mobilisierung aufzuholen.

