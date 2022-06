Superfly und migo machen Ninja-Nachwuchs in Feriencamps fit

Hamburg/Butzbach. Superfly Air Sports, Betreiber von außergewöhnlichen Trampolinparks und der Buchverlag migo aus der Verlagsgruppe Oetinger (Pippi Langstrumpf, Tribute von Panem etc.) starten im Juli und August in zahlreichen Städten Ninja Feriencamps für aktive Kinder.

Aus den Camps werden Superfly Ninja Academys, aus Rookies werden Hattori: Die Nachwuchs-Ninjas zwischen 9 und 13 Jahren erleben an den Superfly-Standorten drei Tage voller Sport, Spaß und Challenges. Gemeinsam mit migo hat Superfly das Sommercamp 2022 an den Inhalten der Buchreihe „Ninja Academy“ von Bestseller- und migo-Autor Kai Lüftner ausgerichtet (www.ninja-international.com).

Die Teilnehmer:innen lernen von den erfahrenen Superfly-Trainer:innen neue Tricks. Wer das sagenumwobene Tesuto besteht, wird zum migo Superfly Ninja und bekommt eine Urkunde!

Zur Camp-Ausstattung gehören zudem die komplette Flug-Ausrüstung wie Flight Socks, Flight Ribbon, T-Shirt sowie „Ninja Academy“-Band 1 „Der Auftrag“. Mit etwas Glück können die jungen Ninjas ein ganzes Wochenende in einem Familotel (www.familotel.de), ein individuell gestaltetes Superfly Ninja Skatboard Deck von Mantis (www.mantisshop.de), die Flight Club Mitgliedschaft u. v. m. gewinnen!

Termine und Standorte 2022 – jeweils 08:30 bis 14:00 Uhr:

Dortmund, Duisburg: 04. – 06.07.

Düsseldorf, Bielefeld: 11. – 13.07.

Aachen: 18. – 20.07.

Dresden, Hannover: 25. – 27.07.

Wiesbaden: 01. – 03.08.

München: 08. – 10.08.

Die Buchung des Feriencamps erfolgt über den Superfly Online-Shop: https://superfly.de/feriencamp

Die Tickets sind limitiert. Fragen unter feriencamp@superfly.de

Die „Ninja Academy“-Buchreihe und die Sprungbibel „Jump&Fun“ von Ninja Warrior Germany-Finalist Daniel Schmidt gibt’s überall im Handel und unter www.migo-verlag.de

Über Superfly

Superfly Air Sports ist auf der Mission, mit attraktiven und qualitativ hochwertigen Trampolinparks den Indoor-Trampolin-Sport als Lebensgefühl zu vermitteln. Die Strategie von Superfly basiert auf drei Grundprinzipien: Lifestyle. Adventure. Emotion. Die Superfly Air Sports Holding GmbH ist eine Tochtergesellschaft der amerikanischen Muttergesellschaft Circus Trix, mit über 320 Anlagen und weltweit größter Entwickler und Betreiber von Indoor-Trampolin-Parks. www.superfly.de

Über Ninja Academy und migo

„Ninja Academy“ ist eine Buchreihe aus dem Mitmach-Buchverlag migo (Verlagsgruppe Oetinger). Kultautor Kai Lüftner erzählt in seiner spektakulären Trilogie die Geschichte von Sam, Svea, Momo, Bent und Li-Ho, die an einer der fünf internationalen Academys gerne Ninjas Warrior werden und das Tesuto bestehen möchten, um Stars in großen TV-Produktionen zu werden. Die angehenden Ninja Warrior werden mit Bestehen des Tesuto zudem einem der vier Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft) zugeordnet – es beginnt ein Kampf gegen die eigenen Ängste und reale Feinde. Doch nichts ist, wie es scheint. Mehr Bücher für Kinder und die ganze Familie unter www.migo-verlag.de und www.migo-fun-zone.de

Über Familotel

Familotel. Das ist Urlaub auf familisch! Kindgerechte Ausstattung mit TÜV-geprüfter Sicherheit, mind. 35 Stunden/Woche liebevolle Kinderbetreuung und vielfältige Freizeitangebote sind genauso selbstverständlich wie die herzliche Atmosphäre. Egal, ob an der Küste oder in den Bergen, im Sommer oder im Schnee, im Wellness-Hotel oder auf dem Reiterhof: bei Familotel fühlen sich alle richtig gut aufgehoben. Zu Familotel gehören über 60 meist inhabergeführte Familienhotels, welche für ihre Besucher eine familienfreundliche und ungezwungene Atmosphäre schaffen. Mehr Infos unter www.familotel.com

