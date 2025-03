Conscious Leadership auf der Weltbühne – Christian Karlstedt spricht in New York

Christian Karlstedt spricht im August 2025 in New York über Conscious Leadership – und zeigt, warum Führung heute mehr denn je Tiefe, Menschlichkeit und innere Klarheit braucht.

New York. Der deutsche Speaker und Transformationsbegleiter Christian Karlstedt ist im August 2025 für einen Vortrag in New York gebucht. Nach seinem Auftritt beim renommierten Speaker Slam wurde der Koblenzer eingeladen, seine Perspektive auf modernes Leadership vor internationalem Publikum zu präsentieren.

Im Zentrum seines Vortrags steht das Thema „Conscious Leadership“ – ein Ansatz, der Führung neu denkt: bewusster, menschlicher und tief verwurzelt in innerer Klarheit. Karlstedt kombiniert dabei Erkenntnisse aus Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und moderner Organisationskultur. Besonders in Zeiten des Wandels rückt sein Thema in den Fokus: „Die Welt verändert sich rasant. Und mit ihr die Anforderungen an Führungskräfte“, sagt Karlstedt. „Was es heute braucht, sind nicht mehr nur Strategen – sondern Menschen, die mit Tiefe, Klarheit und Integrität führen.“

Die Einladung nach New York gilt als Anerkennung für Karlstedts Beitrag zu einem neuen Führungsverständnis. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz begleitet er seit mehr als 15 Jahren Menschen und Organisationen durch tiefgreifende Veränderungsprozesse nicht nur theoretisch, sondern auch in der praktischen Umsetzung – stets mit dem Ziel, Menschlichkeit, Verbindung und Verantwortung in Einklang zu bringen.

Die Veranstaltung in New York bringt internationale Speaker und Führungspersönlichkeiten zusammen, um gemeinsam Impulse für die Zukunft von Business, Leadership und Gesellschaft zu setzen.

