Storytellung-Experte begeistert bei Speaker Slam und wird für Symposium in New York gebucht

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 19. internationale Speaker Slam am 19.9.2924 in Mastershausen statt.

Das Event vereinte Teilnehmer aus 13 Ländern, die in jeweils nur vier Minuten ihre Ideen präsentieren mussten. Mit einer hochkarätigen Jury, darunter Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger und Veranstalter Hermann Scherer, sowie einem internationalen Publikum, bot der Speaker Slam eine Bühne für innovative Redner.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander.

Mit „Entfessel dein Marketing“ für Symposium in New York gebucht

In seiner Rede „Entfessel dein Marketing!“ erklärte Herrmann, warum erfolgreiches Marketing in Deutschland so einfach sei: „Weil es so wenige tun.“ Er zeigte auf, dass viele Unternehmer großartige Produkte haben, aber im Marketing unsicher sind. Mit seiner Herobrand® Storytelling Methode, die Klarheit und Perspektivwechsel in den Fokus stellt, befähigt er Unternehmer die Kontrolle über ihre Marketingstrategie zu übernehmen.

Seine überzeugende Performance führte zu einer herausragenden Reaktion: Herrmann wurde direkt für das Internationale Speaker Symposium im 2025 in New York gebucht – ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere.

Über den Storytelling-Experten Mirko Herrmann:

Mirko Herrmann ist Gründer der Herobrand® Storytelling Methode, die bereits hunderten Unternehmen zu mehr Klarheit und Wachstum verholfen hat. Seine Methode befähigt Unternehmer, ihre Kunden besser zu verstehen und effektiver anzusprechen. Durch Klarheit und Authentizität schafft Herrmann nachhaltige Erfolge im Marketing. Sein Erfolg beim Speaker Slam und die Einladung nach New York zeigen, wie relevant seine Methode auch auf internationaler Ebene ist.

Foto: Justin Bockey

