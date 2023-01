Consolidated Uranium gibt Aufnahme von Tracy Primeau in den Beirat bekannt

Toronto, ON, 10. Januar 2023 – Consolidated Uranium, Inc. (TSXV:CUR) (OTCQB: CURUF) („CUR“, „Consolidated Uranium“, das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-uranium-inc/ ) freut sich bekanntzugeben, dass Tracy Primeau dem Unternehmen als Beraterin beigetreten ist, wobei ihr Schwerpunkt auf der Beratung und Einbindung der Gemeinden liegt. Tracy Primeau verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Nuklearindustrie und bringt neben vielen anderen Eigenschaften auch ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit mit. Sie ist Expertin für Kernenergie und verbringt einen Großteil ihrer Zeit damit, Gemeinden über die Vorteile und die Sicherheit der Kernenergieerzeugung und des Kernbrennstoffkreislaufs aufzuklären.

Tracy sitzt derzeit im Vorstand von Ontario Power Generation, wo sie ihre Karriere begann. Sie begann im Kernkraftwerk Pickering als „Nuclear Operator in Training“ und wurde in nur wenigen Jahren zur „Nuclear Operator“ ausgebildet. Innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne wechselte Tracy zur Bruce Nuclear Generating Station und stieg dort zur autorisierten Nuklearoperatorin und dann zur Schichtleiterin auf. Sie ist eine der wenigen Frauen, die von der Kanadischen Kommission für nukleare Sicherheit (Canadian Nuclear Safety Commission) als Bediener bei Bruce Power zugelassen wurden (die erste bei Bruce A), und die einzige Schichtleiterin, die sich von der Werkshalle aus hochgearbeitet hat.

Während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn war Tracy eine unermüdliche Kommunikatorin und ein aktives Mitglied von Women in Nuclear (WiN) Canada, wo sie derzeit eine Position im Vorstand von WiN Canada innehat. Darüber hinaus hat sie an zahlreichen Aktivitäten mit lokalen Gemeinden teilgenommen, darunter Jobmessen in lokalen indigenen Gemeinden, MINT-Camps und öffentliche Sensibilisierungs- und Aufklärungsveranstaltungen, sowie in zahlreichen Gremien und Ausschüssen in ihrer Heimatgemeinde gesessen. Tracy ist außerdem Mentorin und Vorbild für viele Männer und Frauen im Energiesektor.

Tracy ist stolzes Mitglied der Nipissing First Nation und war 1992 Gründungsmitglied des Ontario Hydro Native Circle und die erste Vorsitzende des Bruce Power Native Circle, eine Position, die sie viele Jahre lang innehatte. Sie ist bestrebt, die Lehren der Sieben Großväter in ihrer täglichen Führungsarbeit anzuwenden. Kürzlich ging Tracy von Bruce Power in den Ruhestand und trat dem Vorstand von Ontario Power Generation bei, um sich auf das Zurückgeben, die Arbeit am Klimawandel und das Wissen der Ureinwohner zu konzentrieren.

Philip Williams, Chairman und CEO von Consolidated Uranium, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass Tracy unser Team verstärkt, während wir unser Ziel verfolgen, ein führender Anbieter von Uran, einer kohlenstofffreien Brennstoffquelle, für Kernreaktoren weltweit zu werden. Dass wir jemanden von Tracys Kaliber für uns gewinnen konnten, zeigt die Stärke unseres bestehenden Teams, unser Engagement im Kampf gegen den Klimawandel und die sichere, nachhaltige und engagierte Durchführung unserer Projekte. Wir freuen uns darauf, dass Tracy in unserem Beirat eine aktive Rolle spielen wird, wobei sie sich insbesondere auf die Bereitstellung von Fachwissen in der Nuklearindustrie sowie auf die Einbeziehung lokaler und indigener Gemeinschaften konzentrieren wird. Tracy schließt sich einem aktiven Beirat an, zu dem auch Leigh Curyer, CEO von NexGen Energy, und Ted Wilton, ein seit 50 Jahren tätiger Uranexplorationsgeologe, gehören, die beide seit ihrer Ernennung Ende 2020 einen aktiven Beitrag zum Unternehmen geleistet haben.“

Über Consolidated Uranium

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einem erwarteten Wiederaufschwung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell der diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, die in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt haben und attraktive Merkmale für die Entwicklung aufweisen. Vor kurzem schloss das Unternehmen eine strategische Akquisition und Allianz mit Energy Fuels Inc. ab, einem führenden Uranbergbauunternehmen mit Sitz in den USA, und erwarb ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

Vorsitzender und CEO

pwilliams@consolidateduranium.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

Twitter: @ConsolidatedUr

www.consolidateduranium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweise in Bezug auf „zukunftsgerichtete“ Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den laufenden Geschäftsplan, die Explorations- und Arbeitsprogramme des Unternehmens. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden ergriffen“, „auftreten“ oder „erreicht werden“ oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich u.a.: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, Abhängigkeit vom Management und anderem Personal in Schlüsselpositionen, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf Grundlage der Ergebnisse und Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder sonstigen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Consolidated Uranium, die im jährlichen Informationsformular von CUR für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr aufgeführt sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil von CUR auf SEDAR unter www.sedar.com.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

