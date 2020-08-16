Coolcation an Nord- und Ostsee: Immer am Meer entlang bis dahin, wo das Glück zu Hause ist

Nicht nur bei der Anzahl der Reiseziele, sondern auch bei der möglichen Reiseform bietet die Landpartie Radeln und Reisen viel Auswahl.

Küstenradeln im Norden: Auf nach Nordfriesland, Pommern und Finnland!

Coolcation an Nord- und Ostsee: Immer am Meer entlang bis dahin, wo das Glück zu Hause ist

Oldenburg, 25. Juni 2026 (primo PR) – Wenn die Sommertemperaturen steigen, wächst bei vielen Reisenden die Sehnsucht nach erfrischenden Urlaubszielen mit Meer, Natur und angenehmer Brise. „Coolcation“ nennt sich der aktuelle Trend, der genau dieses Bedürfnis aufgreift: Ferien in Regionen, in denen nicht die Hitze, sondern Landschaft, Wasser und besondere Erlebnisse im Mittelpunkt stehen. Der Norden Europas bietet dafür ideale Voraussetzungen und die Landpartie Radeln und Reisen vielfältige Möglichkeiten, ihn aktiv zu entdecken. Ob individuell zu den nordfriesischen Inseln Föhr, Amrum, Sylt und zur Hallig Langeness oder geführt per E-Bike entlang der pommerschen Ostseeküste sowie durch die finnische Schärenlandschaft von Helsinki nach Stockholm: Immer mit dabei ist ganz viel frische Meeresbrise. Und natürlich, wie auf jeder Reise des Oldenburger Spezialveranstalters, tiefe Einblicke in die örtliche Kunst, Kultur und Kulinarik gepaart mit ganz besonderen Gelegenheiten, die Menschen vor Ort mit ihren Leidenschaften hautnah kennenzulernen. Informationen und Buchungen unter dielandpartie.de. Oder telefonisch unter 0441/570683-10.

Nicht nur bei der Anzahl der Reiseziele, sondern auch bei der möglichen Reiseform bietet die Landpartie Radeln und Reisen viel Auswahl. Zu Fuß oder auf dem Rad, individuell oder geführt, je nach persönlicher Vorliebe und immer versorgt mit guten Informationen auf schönen Wegen durch mit viel Erfahrung ausgesuchte Landschaften.

Langeness, Föhr, Amrum und Sylt individuell erleben

Eine der beliebtesten individuellen Radreisen verbindet gleich drei nordfriesische Inseln und eine Hallig. Jedes Eiland begeistert schon für sich. Alle vier zusammen sind ein einzigartiges Erlebnis. Ebbe und Flut als allgegenwärtige Architekten der Landschaft erschaffen das Wattenmeer und eine unvergleichliche Flora und Fauna. Schon zu Beginn der Reise entschleunigt Husum mit einem beschaulichen Binnenhafen und historischen Kaufmannshäusern. Noch intensiver lässt sich die besondere Ruhe der Nordsee auf der Hallig Langeness erleben. Das grüne Föhr begeistert mit Windmühlen, Bauerngärten, Künstlerateliers und Cafés. Wer mitten auf dem Kniepsand von Amrum steht, fühlt sich fast wie in einer Wüstenlandschaft: kilometerweit nichts als feiner Sand und Weite. Mit der Rundfahrt durch den Süden von Sylt endet die Reise, die am besten gleich noch einmal von vorne beginnen soll.

Die achttägige „Individuelle Radreise über Langeness, Föhr, Amrum und Sylt“ kostet ab 1.195 Euro pro Person im Doppelzimmer. Starttage der Reise sind: Samstag, Dienstag und Donnerstag. Letzter Starttag ist Samstag, der 26. September 2026. https://www.dielandpartie.de/unsere-reisen/detailseite/&reise=radreise-nordfriesland

Mit dem E-Bike durch Pommern die Magie der Ostsee erleben

Zwischen Oder und Weichsel verläuft die kulturelle Brücke von Ost und West, von Polen und Deutschland. Die Reise führt entlang der über 300 Kilometer langen Küste vorbei an zahlreichen Höhepunkten am Wegesrand. Unberührter Strand so weiß wie in der Karibik, oft gesäumt von wilden Waldgebieten. Picknicks mal mit fangfrischem Fisch, mal auf einem Steg an einem beschaulichen See. Herrschaftliche Pracht im Landesinneren mit der ehemaligen Residenz der Greifenherzöge samt Schloss und Greifengruft. Kühlende Küstenwälder als grüne Grenze zwischen beiden Ländern und schließlich die ehemalige Hansestadt und liebenswerte Metropole Danzig. Pommern mit seiner wechselvollen Geschichte geht unter die Haut. Und das ist schön so.

Die achttägige geführte E-Bike-Reise „Magische Momente an der Ostsee“ kostet ab 2.275 Euro pro Person im Doppelzimmer. Sie ist noch am 16. August 2026 buchbar.

Willkommen in Finnland – wo das Glück zu Hause ist

Zum neunten Mal in Folge führte Finnland auch 2026 den UN World Happiness Report an. Diese Reise in das Land, wo das Glück zu Hause ist, hat schon ein Souvenir sicher. Ein gutes Lebensgefühl. Entstehen kann dies vor allem durch die überwältigende unbändige Natur und das unwiderstehliche skandinavische Lebensgefühl. Beides noch gewürzt durch viele kulinarische Höhepunkte und natürlich den Mittsommertraum, macht die Reise unvergesslich. Helsinki mit seinem Mix aus Moderne und finnischem Jugendstil bildet den Auftakt, bevor die spektakuläre Schärenlandschaft nicht nur Naturfreunde begeistert. Weniger bekannt, aber nicht minder umwerfend, überraschen die Ålandinseln als märchenhafter Archipel mit weißen Stränden und ebenen Radwegen. Keine bessere Stadt als Stockholm kann den Abschluss dieser Reise bilden. Denn mit ihrer Lage auf 14 Inseln an der Schnittstelle von Mälarsee und Ostsee bildet auch sie einen ganz besonderen Lebensraum, ganz nah am Wasser.

Die achttägige geführte E-Bike-Reise „Helsinki nach Stockholm – Finnische Schärenküste“ kostet ab 3.465 Euro pro Person im Doppelzimmer. Sie ist zu folgenden Startterminen buchbar: 18. Juli sowie 15. August 2026.

Das gesamte Reiseprogramm für 2026 der Landpartie Radeln und Reisen ist buchbar unter der Webseite www.dielandpartie.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

primo PR Nuray Güler & Anne Heussner GbR

Frau Anne Heussner

Am Borsdorfer 13

60435 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 06953054650

web ..: https://www.primo-pr.com

email : a.heussner@primo-pr.com

Das gesamte Reiseprogramm für 2026 der Landpartie Radeln und Reisen ist buchbar unter www.dielandpartie.de.

Foto – Download über https://www.primo-pr.com/de/bildarchiv/index.html?dir=die_landpartie_radel



Pressekontakt:

Die Landpartie Radeln und Reisen

Frau Vivien Strätker

Am Schulgraben 6 Am Borsdor

26135 Oldenburg

fon ..: 0441 570683 – 10

email : a.heussner@primo-pr.com

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