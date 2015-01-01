Frischer Look für einen Paderborner Hotelklassiker

Eines der etablierten Hotels in Paderborn erfindet sich neu: Seit April wird das ibis Paderborn in drei Bauphasen umfassend modernisiert.

Mit dem Abschluss der ersten Phase stehen ab sofort 30 neugestaltete Zimmer zur Verfügung. Hinter dem Projekt steht Event Hotels, einer der führenden europäischen Hotelbetreiber und -investoren mit Sitz in Köln. Mit der Neuausrichtung investiert das Unternehmen gezielt in die Zukunft des Standorts und setzt zugleich ein klares Signal für die Weiterentwicklung der Hotellandschaft in Paderborn. Die Fertigstellung ist für Juli 2026 geplant.

Die Modernisierung umfasst sämtliche Gästezimmer, öffentliche Bereiche sowie die technische Infrastruktur. Ziel ist es, das Hotel konsequent an die Bedürfnisse moderner Reisender anzupassen, die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken und neue Zielgruppen zu erschließen.

Neue Zimmer, neue Kategorien

Alle 90 Zimmer werden vollständig erneuert. Das Konzept setzt auf warme, erdige Farbwelten, neuen Vinylboden in Holzoptik, moderne Möbel- und Lichtkonzepte sowie Boxspringbetten der Marke Hilding Anders. Die Badezimmer erhalten neue Waschbecken, Spiegel und Beleuchtung.

Im Zuge der Modernisierung entstehen zwei neue Zimmerkategorien: Comfort City View und Comfort Courtyard. Die Zahl der Twinzimmer wird von 15 auf 30 erhöht, um insbesondere Gruppen- und Geschäftsreisenden mehr Flexibilität zu bieten.

Der neue Marketplace-Hub mit Welcome Lounge

Die öffentlichen Bereiche werden in der zweiten Bauphase vollständig neugestaltet. Das bisherige Barkonzept weicht einer offenen Welcome Lounge mit flexiblen Sitzbereichen und einem integrierten Marketplace-Bereich.

Der Marketplace fungiert künftig als zentraler Hub des Hauses und bietet ein rund um die Uhr verfügbares Selfservice-Angebot für Speisen und Getränke. Digitale Self-Check-in-Lösungen ergänzen das Konzept, während die persönliche Betreuung durch Mitarbeitende weiterhin fester Bestandteil des Service bleibt.

Das Konzept ist bereits an ausgewählten Standorten von Event Hotels etabliert, unter anderem im Mercure Kaarst, Pullman München und Mercure Köln Belfortstrasse, wo vergleichbare Marketplace-Formate erfolgreich umgesetzt und weiterentwickelt wurden. Damit überträgt das Unternehmen erprobte F&B- und Lobbykonzepte gezielt auf weitere Häuser im Portfolio.

Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Modernisierung

Das ibis Paderborn ist seit 2024 Green Key-zertifiziert, ein international anerkanntes Umweltzeichen für Hotels und touristische Betriebe. Im Rahmen der Modernisierung wird zusätzlich eine BREEAM-Zertifizierung für das Gebäude angestrebt.

Zu den geplanten Maßnahmen zählen LED-Beleuchtung, Mülltrennung in den Zimmern, Verzicht auf Einwegplastik, nachhaltige Wassersysteme sowie eine Photovoltaikanlage. Eine Purezza-Wasserstation mit gefiltertem Still- und Sprudelwasser ergänzt das Angebot.

Paderborn: starker Standort in Ostwestfalen-Lippe

Das Hotel liegt direkt am Innenstadtring, fußläufig zu Dom, Altstadt, Paderquellen, Universität und Hauptbahnhof. Paderborn profiliert sich zunehmend als attraktiver Standort für Geschäfts- und Städtereisen in der Region Ostwestfalen-Lippe. Neben einer starken Wirtschaftsstruktur und Hochschullandschaft sorgen Kulturangebote, kurze Wege und regionale Veranstaltungen wie das Liborifest regelmäßig für hohe Besucherzahlen und touristische Impulse.

Teil einer langfristigen Investitionsstrategie

Die Modernisierung des ibis Paderborn ist Teil der Weiterentwicklung des 2025 von Event Hotels übernommenen Keystone-Portfolios mit insgesamt 17 Hotels der Marken ibis und Mercure in Deutschland. Mit der Akquisition verfolgt das Unternehmen eine langfristige Strategie, bestehende Hotelstandorte gezielt weiterzuentwickeln und zukunftsfähig auszurichten.

Weitere Informationen zum Projekt finden sich im Presse-Factsheet unter:

Factsheet Ibis Paderborn

Über Event Hotels

Event Hotels mit Hauptsitz in Köln ist der führende White-Label-Hotelbetreiber in Europa. 1993 gestartet besitzt und betreibt das Unternehmen aktuell Business- und City Hotels an über 50 Standorten in Europa unter den Namen renommierter internationaler Hotelmarken. Event Hotels sind Gastgeber von Herzen und managen nicht nur Hotels im operativen Geschäft, sondern investieren gemeinsam mit Partnern in Immobilien, arbeiten Potentiale heraus und prägen so die Hotellandschaft für ein Zuhause auf Zeit. Event Hotels entwickelt seit mehr als 30 Jahren innovative Lösungen für die Hotellerie und das Gastgewerbe, um heute wie morgen nachhaltige Werte zu schaffen. www.eventhotels.com

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