Vom Kölner Dom bis zur Notre-Dame – und weiter durch Paris – per E-Bike

Die Reisen von Die Landpartie Radeln und Reisen setzen auf intensive Erlebnisse, persönliche Begegnungen und entschleunigtes Entdecken.

Vier-Länder-Reise trifft auf neue Stadttour in Paris

Unterwegs durch die Eifel, Picknick im Dreiländereck, Champagnerverkostung in Reims und am Ende die ersten Eindrücke von Paris direkt vom Fahrradsattel aus: Die Reisen von Die Landpartie Radeln und Reisen setzen auf intensive Erlebnisse, persönliche Begegnungen und entschleunigtes Entdecken. Genau das verbindet auch die E-Bike-Reise „Vom Kölner Dom zur Notre Dame“, die 2026 erneut durch vier Länder bis nach Paris führt. Neu im Programm ist außerdem die direkt anschließende Reise „Paris – Stadt per Rad“, die Frankreichs Hauptstadt jenseits klassischer Sehenswürdigkeiten aus einer besonders nahbaren Perspektive zeigt. Die Reisen finden zwischen Mai und September 2026 statt. Einige Termine sind bereits ausgebucht, bei vielen weiteren sind noch wenige Plätze verfügbar. Informationen und Buchungen unter dielandpartie.de. Oder telefonisch unter 0441/570683-10, bei Facebook und Instagram.

In nur einer Reise verbindet „Vom Kölner Dom zur Notre Dame“ vier Länder mit einigen der beeindruckendsten Kathedralen Europas – vom Kölner Dom bis zur berühmten Kathedrale Notre-Dame de Reims sowie den eindrucksvollen Kirchenbauten in Lüttich und Dinant. Dazu kommen genussvolle Erlebnisse, regionale Spezialitäten und viel französisches Savoir-vivre. Und weil Paris am Ende dieser Reise noch weit mehr zu bieten hat, widmet Die Landpartie Radeln und Reisen Frankreichs Hauptstadt in diesem Jahr erstmals eine eigene exklusive E-Bike-Reise. Beide Touren ergänzen sich damit ideal.

Von Köln bis Paris: Wo Geschichte und Gegenwart sich begegnen

Den Auftakt der zehntägigen Reise bilden gleich zwei UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten. Im Kölner Dom begegnen sich Jahrhunderte von der Gotik bis Gegenwart in einem Bauwerk, das zu einem der bekanntesten in Europa zählt. Nach einer Fahrt durch die Eifel sorgt der Dom von Aachen als Krönungsort der deutschen Könige mit seinem karolingischen Oktogon für einen weiteren Höhepunkt. Im Dreiländereck wartet in den Niederlanden ein idyllisches Picknick, bevor in Belgien eine entspannte Fahrt entlang der Maas nach Lüttich in seine Altstadt und zur gotischen St.-Pauls-Kathedrale führt.

Durch Ardennen und Champagne nach Paris

Namur begeistert mit einer Seilbahnfahrt hinauf auf die imposante Zitadelle, Dinant mit seiner spektakulär zwischen Flussufer und Klippen gezwängten Stiftskirche. Nach einem Besuch in Reims mit der Kathedrale Notre-Dame de Reims, eine der bedeutendsten gotischen Kirchen Frankreichs, folgt eine Champagner-Verkostung bei Joseph Perrier. In Meaux schließt sich der Besuch des Museums „Brie de Meaux“ samt Verkostung an, womit deutlich wird, dass auch die Kulinarik auf dieser Reise nicht zu kurz kommt. Die letzten Kilometer entlang der Marne münden schließlich in Paris, wo ein Besuch der wiedereröffneten Notre-Dame de Paris den krönenden Abschluss bildet.

Die zehntägige geführte E-Bike-Reise „Vom Kölner Dom zur Notre Dame“ kostet ab 3.265 Euro pro Person im Doppelzimmer. Sie ist zu folgenden Startterminen buchbar: 24. Mai, 07. und 21. Juni, 19. Juli, 02. und 23. August sowie 10. September 2026.

Neue Reise: Paris – Frankreichs Hauptstadt auf dem Rad entdecken

Für alle, die Paris auf dem Rad ausführlich kennen lernen möchten, hat die Landpartie Radeln und Reisen in Zusammenarbeit mit einer Pariserin eine neue Reise im Programm, die sich zeitlich direkt an die Tour von Köln nach Paris anschließen kann.

Marais, Montmartre und das alltägliche Paris

Der erste Tag führt ins lebendige Haut Marais mit seinen Stadtpalästen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, verwinkelten Gassen und dem ältesten überdachten Markt der Stadt, dem Marché des Enfants Rouges. Tags darauf zeigt sich Paris in seiner ganzen historischen Pracht: Louvre, Pont Alexandre III, Champs-Élysées, Eiffelturm und Notre-Dame liegen auf der Route gefolgt vom intellektuellen Quartier Latin rund um Sorbonne und den Jardin du Luxembourg.

Versailles, Street Art und dörfliche Quartiere

Der Weg nach Versailles führt durch den Bois de Boulogne und den Park von Saint-Cloud. In Versailles selbst geht es zuerst zum Traditionsmarkt mit gemeinsamem Einkauf für ein Picknick im Schlosspark, umgeben von akkurat geschnittenen Hecken und romantischen Fontänen. Am Nachmittag zeigt das zierliche Petit Trianon die für das ländliche Leben begeisterte Seite von Marie-Antoinette fern des höfischen Protokolls. Zurück in Paris warten im Nordosten das kreative Belleville, im 13. Arrondissement großformatige Street Art und schließlich die kopfsteingepflasterten Gassen der Butte aux Cailles mit ihrem fast dörflichen Charakter.

Die fünftägige E-Bike-Reise „Paris – Stadt per Rad“ kostet ab 1.775 Euro pro Person im Doppelzimmer. Sie ist zu folgenden Startterminen buchbar: 17. Juni und 1. Juli 2026.

Das gesamte Reiseprogramm für 2026 der Landpartie Radeln und Reisen ist buchbar auf der Webseite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

primo PR Nuray Güler & Anne Heussner GbR

Frau Nuray Güler

Am Borsdorfer 13

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Deutschland

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Das gesamte Reiseprogramm für 2026 der Landpartie Radeln und Reisen ist buchbar unter www.dielandpartie.de.

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