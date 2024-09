Core-Backbone GmbH rüstet wichtige Netzwerkrouten in Deutschland mit Infinera GX auf

Kapazität steigt auf 800G+

Die Core-Backbone GmbH, ein globaler Netzwerkanbieter mit Sitz in Nürnberg, wird die kohärente ICE6 800G-Lösung der GX-Serie von Infinera einsetzen, um wichtige Netzwerkrouten zwischen Nürnberg und München, Nürnberg und Prag sowie Hamburg und Düsseldorf aufzurüsten und zu erweitern. Mit diesem Netz-Upgrade wird das Core-Backbone-Netz in ganz Europa weiter ausgebaut, um zuverlässige, sichere und kosteneffiziente Konnektivitätsdienste mit hoher Kapazität und Leistung anzubieten.

Core-Backbone ist einer der am schnellsten wachsenden deutschen Carrier, der in Europa, Asien und Nordamerika tätig ist. Mit der GX-Serie von Infinera kann das Netzwerk von Core-Backbone eine Kapazität von 800G pro Wellenlänge bereitstellen, mit der Option, auf 1,2 Tb/s aufzurüsten, was die Kapazität des Netzwerks bei niedrigsten Kosten und geringstem Stromverbrauch pro Bit deutlich erhöht.

„Wir haben uns entschieden, unser Netzwerk mit der neuen Lösung von Infinera aufzurüsten und unser Serviceangebot zu erweitern. Die GX-Lösung ähnelt der XTM-Plattform, die derzeit in unserem Netzwerk eingesetzt wird. Sie war einfach zu installieren und zu implementieren, so dass langwierige Einrichtungszeiten entfallen und Serviceunterbrechungen vermieden werden können“, erläutert Ulrich Koehler, Leiter Netzwerk und IT-Betrieb bei Core-Backbone. „Mit der GX-Serie von Infinera wird unser Backbone-Netz in der Lage sein, die wachsenden Anforderungen unserer Kunden mit Leistungsverbesserungen zu erfüllen und 400G bis 800G+ Kapazität für einzelne Wellenlängen zu unterstützen, um die wachsenden Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsübertragungen jetzt und in Zukunft zu garantieren.“

„Die GX-Serie von Infinera in Verbindung mit der XTM-Serie wird Core-Backbone in die Lage versetzen, ihren Kunden kosteneffiziente, hochkapazitive und hochverfügbare Dienste anzubieten“, ergänzt Nick Walden, Senior Vice President of Worldwide Sales bei Infinera. „Wir freuen uns darauf, die Netzwerk-Upgrade- und Erweiterungspläne von Core-Backbone für die kritische Telekommunikation, Rechenzentren und Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt zu unterstützen.“

Core-Backbone ist ein deutscher Netzwerkdienstleister, der sich auf den Betrieb und die Bereitstellung von IT-Infrastruktur spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nürnberg. Der eigene internationale Backbone verbindet Rechenzentren rund um den Globus. Core-Backbone setzt auf hohe Qualitätsstandards und gilt als einer der zuverlässigsten Carrier in Europa, mit einer durchschnittlichen jährlichen Verfügbarkeitsrate von 99,999%. Angeboten wird eine umfassende Palette von Netzwerkdiensten mit globaler Reichweite und geringer Latenz. Darüber hinaus bietet der Cloud Connect Service direkte und sichere Verbindungen zu den wichtigsten Cloud-Anbietern und richtet sich an Unternehmen mit erweiterten Netzwerkanforderungen. Zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen bietet Core-Backbone entsprechende DDoS-Schutzdienste an.

