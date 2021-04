Corona Antigen Schnelltests kaufen, FFP2 Masken ab 1 Stück selber gestalten für Privatkunden und Unternehmen

Gemeinsam durch die Krise! Im Lindauer Betrieb setzt man neue Maßstäbe in puncto Corona Schutz und Sicherheit für Kinder und Erwachsene.

SARS-CoV-2-Antigen Rapid Tests für Unternehmen, Schulen und den privaten Gebrauch

Gemeinsam durch die Krise! Im Lindauer Betrieb setzt man neue Maßstäbe in puncto Corona Schutz und Sicherheit für Kinder und Erwachsene.

Die weltweite Coronakrise hat uns alle fest im Griff und stellt uns täglich vor neue Herausforderungen. Ärzte warnen vor schweren Covid 19-Verläufen, Epidemiologen mahnen vor weiteren Wellen und Geschäftsleute wissen heute kaum mehr, was morgen gesetzlich vorgeschrieben sein wird.

Die Indula Shopsystem GmbH aus Lindau am Harz ist erste Anlaufstelle für alle, die FFP2 Masken günstig kaufen möchten, Schutzmasken individuell gestalten und bedrucken lassen und das gesamte Equipment aus einer Hand beziehen möchten. Der qualifizierte Anbieter hält zudem ein großes Portfolio an Corona-Schnelltests bereit, die in ihrer Wirksamkeit bewiesen sind und ein Ausbreiten des Corona Virus verhindern können. Kunden bestellen hier qualitativ hochwertige Artikel, die sich in der Praxis als wirksam erwiesen haben und mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

SARS-CoV-2-Antigen Rapid Tests für Unternehmen, Schulen und den privaten Gebrauch

Der Gesetzgeber hat mittlerweile eine weitreichende Testpflicht für Schulen und Betriebe herausgegeben, um die Pandemie dadurch in den Griff zu bekommen. Die zahlreichen Mutanten sorgen für eine schnelle Verbreitung des Virus und zeichnen sich ursächlich für Long-Covid-Verläufe oder gar den Tod vieler Menschen aus. Wer sich und andere vor einer schweren Erkrankung schützen möchte, muss konsequent vorbeugen und die entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Die meisten von uns tun alles, um ein wenig Sicherheit zu erhalten. Praktische Hilfsmittel dazu bietet die Indula GmbH.

Die Indula Shopsystem GmbH aus Lindau am Harz leistet einen ausgezeichneten Beitrag zur Eindämmung und Bekämpfung der weltweiten Corona Pandemie. Lustige Masken, mit denen sich auch Kinder wohlfühlen, Masken mit verstellbarem Softgummi und Ohrenschlaufen, Schlauchschals mit All-Over-Druck sind nur einige der Artikel, die von Indula offeriert werden. Dazu hält der Anbieter SARS-CoV-2-Antigen Rapid Tests auch in großer Verpackungseinheit für Unternehmen, Schulen und den privaten Gebrauch im Sortiment bereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Indula Shopsystem GmbH

Herr R. Lange

Auf den Steinen 2

34191 Lindau

Deutschland

fon ..: 05556 90 10 23

web ..: https://www.masken-bedrucken.de

email : maskenbedrucken@discardmail.com

Pressekontakt:

Indula Shopsystem GmbH

Herr R. Lange

Auf den Steinen 2

34191 Lindau

fon ..: 05556 90 10 23

web ..: https://www.masken-bedrucken.de

email : maskenbedrucken@discardmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Inselschleier“ von Rita Roth im Klarant Verlag London Stock Exchange Group kauft Refinitiv für 27 Milliarden US-Dollar