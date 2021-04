Corona Selbsttests und FFP2 Masken ab 1 Stück kaufen – auch große Stückzahlen verfügbar

Corona Antigen Schnelltests kaufen / FFP2 Masken unbedruckt oder bedruckt mit Ihrem Logo, Text bestellen

SARS-CoV-2-Antigen Tests können ab 1 Stück und auch in hohen Stückzahlen für Privat, Gewerbe, Unternehmen, Kindergärten, Schulen und viele mehr geliefert werden.

Da FFP2-Masken und Selbsttests im Alltag eine immer größere Bedeutung gewinnen und man sich fast überall 1-2x pro Woche selbst testen soll bzw. muss, um die weltweite Coronakrise besser in den Griff zu bekommen, findet man auf www.masken-bedrucken.de viele Masken, die bedruckt werden können und auch die entsprechenden Corona Schnelltests und Selbsttests.

Da der Gesetzgeber mittlerweile eine weitreichende Testpflicht für Schulen und Betriebe herausgegeben hat, um die Pandemie in den Griff zu bekommen und auch zahlreiche Mutationen für eine schnelle Verbreitung des Virus sorgen – und vor allem Long-Covid-Verläufe zu einem großen Problem geworden sind – kann man sich mit dem praktischen Hilfsmittel selbst testen.

Auch FFP2 Masken können helfen, das Virus einzudämmen. Diese kann man in unterschiedlichen Farben ab 1 Stück unbedruckt oder bedruckt mit einem individuellen Motiv, Logo oder Text, Name selbst gestalten und bestellen. In wenigen Schritten kann man ein eigenes Logo hochladen und dies entsprechend auf der Maske positionieren oder / und dies auch mit einem Text erweitern. Die Lieferzeiten sind dabei unterschiedlich, sprich je nachdem ob man unbedruckte oder bedruckte Masken kaufen möchte.

