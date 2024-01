Craftnote setzt weiter auf Wachstum und wird Teil der HVD-Gruppe

Die HVD-Gruppe, als Marktführer für Handwerkersoftware in Nordeuropa, erwirbt von der GC-Gruppe und fischerwerke Craftnote, einen der größten deutschen Anbieter für cloudbasierte Handwerkersoftware.

Craftnote, einer der größten Anbieter im deutschen Markt für cloudbasierte Handwerkersoftware, wird Teil der schwedischen HVD-Gruppe. Der Marktführer in Nordeuropa erwirbt die Anteile der fischerwerke und der GC-Gruppe und treibt so die Konsolidierung im Markt weiter voran. Mit dem Kauf von Craftnote richtet die Gruppe ihr Geschäft in Deutschland neu aus und plant, das starke Wachstum von Craftnote aus den letzten Jahren weiter zu beschleunigen.

Craftnote entstand 2018 als Ausgründung der fischerwerke. Die positive Entwicklung des Unternehmens wurde 2020 durch die Beteiligung der GC-Gruppe an Craftnote weiter gestärkt. In den drei folgenden Jahren legte das Unternehmen eine beeindruckende Entwicklung hin und stellt einen großen und wichtigen Akteur im wachsenden deutschsprachigen Markt für Handwerkersoftware dar. Craftnote ist eine Software für die Baudokumentation, Kommunikation und Projektmanagement auf der Baustelle. Damit schafft Craftnote mehr Zeit für das Wesentliche: das Handwerk.

Die HVD-Gruppe betreut über 15.000 Kunden in den nordischen Ländern und Deutschland. Als Technologieunternehmen betreibt es eine cloud-basierte Softwarelösung in den Bereichen ERP, Projekt- und Servicemanagement für das Büro. Durch das zusammengelegte Produktportfolio entsteht eine durchgehend integrierte Softwarelösung, die die Prozesse sowohl auf der Baustelle als auch im Büro unterstützen kann.

Der CEO der HVD-Gruppe Mikael Viotti erklärt seine Motivation für diesen Schritt: „Mit Craftnote haben wir die Möglichkeit, in Deutschland weiter zu expandieren und signifikant zu wachsen. Wir machen hiermit einen bedeutenden Schritt, um der pan-europäische Marktführer zu werden. Unser Ziel ist klar: Wir fordern den Status Quo heraus und haben hierzu ein attraktives und leistungsstarkes Produktportfolio geschaffen, das wir mit unserer technologischen Expertise und Größe kontinuierlich weiter verstärken werden. Das Produktportfolio von Craftnote ist eine hervorragende Ergänzung und die Voraussetzung für weiteres signifikantes Wachstum.“

Dr. Kapil Kohli, der CEO der myCraftnote Digital GmbH resümiert: „Für unsere Kunden war das Agieren der beiden Gesellschafter fischerwerke und GC im Hintergrund enorm wichtig. Für unsere Kunden wurde es dadurch einfach uns zu vertrauen, dass hier etwas Wertiges für die Branche entsteht. Mit zunehmender Größe des Produkts stehen wir jetzt vor der Herausforderung, dass wir neue Expertise und Kapital benötigen, um weitere Innovationen produzieren zu können. Der Zusammenschluss mit der HVD-Gruppe ermöglicht es uns, Craftnote neu zu denken. Neben der Baustelle können wir jetzt auch das Büro in den Fokus nehmen und Produkte für alle Prozessschritte anbieten.“

Der CDO der fischerwerke Matthias Schneider blickt zurück: „Craftnote ist eine echte Erfolgsgeschichte für uns. Aus einer Idee in einem Start-up Inkubator wurde in wenigen Jahren ein erfolgreiches Unternehmen. Für uns ist der Verkauf an die HVD-Gruppe der nächste konsequente Schritt für den weiteren Erfolg von Craftnote. Hier kommt die richtige Expertise zusammen, um das Produkt weiter zu stärken und damit die Geschwindigkeit in der Digitalisierung des Handwerks zu erhöhen.“

Stefan Läufer, CDO der GC-Gruppe bestätigt: „Craftnote hat sich in den vergangenen fünf Jahren beeindruckend entwickelt. Für zahlreiche Handwerksbetriebe deutschlandweit ist das Tool aus dem betrieblichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Es war toll, diesen Weg mitzugestalten. Für die nächste Entwicklungsstufe übergeben wir nun an die HVD-Gruppe, die selbst im Software-Business verankert, die optimalen Voraussetzungen mitbringt, um mit Craftnote die Erfolgsgeschichte auch über die deutschen Grenzen hinaus weiterzuschreiben. Natürlich bleiben wir auch weiter Kooperationspartner von Craftnote und Craftnote ein starkes Tool der DigitalBox.“

Die Transaktion wird voraussichtlich im Februar 2024 abgeschlossen.

MyCraftnote Digital GmbH

Herr Sven Tischer

Heinrich-Heine-Platz 10

10179 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 416 19 959

web ..: https://www.craftnote.de

email : marketing@mycraftnote.de

Über myCraftnote Digital GmbH

Craftnote wurde 2018 gegründet und hat sich schnell zu einer der führenden innovativen Softwareplattformen für Bauprofis in Deutschland entwickelt. Das Unternehmen bietet eine Projektdokumentations- & Kommunikationslösung für die Baustelle. Das Team von 35+ Mitarbeitern entwickelt seine Produkte im Herzen von Berlin. www.craftnote.de

Über die HVD-Gruppe

Die HVD-Gruppe beschäftigt über 450 Mitarbeiter, erzielt einen Umsatz von über 950 Millionen SEK und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Software für Handwerker in den Bereichen Installation, Dienstleistungen und Bauwesen. Das Unternehmen ist in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, UK und Deutschland vertreten und bietet marktführende cloudbasierte und modulare Systeme an. Die Lösungen und Systeme der HVD-Gruppe werden von Handwerkern für Handwerker entwickelt. www.hvdgroup.com

