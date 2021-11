CREATIVE IMPACT Kunst aus ganz Deutschland

15 Kunstschaffende aus ganz Deutschland präsentieren jeweils zwei ihrer Werke in Hamburg City-Süd und ermöglichen somit einen Einblick in ihre kreative Arbeit und machen neugierig auf mehr.

Unter dem Motto CREATIVE IMPACT präsentiert Die GRACE DENKER GALLERY, erneut die Kunstwerke von 15 ausgewählten Künstlern in Form einer Gruppenausstellung in ihren Räumlichkeiten in der Hammerbrookstraße 93, am 26. November 2021 ab 18:30. Die Ausstellung dauert vom 26.11.2021 bis 31.01.2022.

Die Stilrichtungen sind vielfältig, wobei sich Abstraktion und Expressionismus zu einem Kollektiv für die Ausstellung zusammenschließen. Die Kollektion ist lebendig, faszinierend und fesselnd und lädt den Betrachter ein, in jedem Stück etwas Neues und Inspirierendes zu entdecken.

Einlass wird nur gewährt, wenn eine gültige Genesungsbescheinigung, ein nicht älter als 24 Stunden negativer COVID-19-Test oder ein Impfnachweis vorgelegt wird

In anregenden Gesprächen mit den Künstlern und Künstlerinnen können die Gäste sich über die individuellen Ideen und Konzepte austauschen und mehr über die Kunstschaffenden erfahren.

Am 26. November 2021 dürfen ab 18:30 alle Kunstaffinen die Galerie besuchen und sich von den Werken der Kunstschaffenden begeistern lassen. Die Künstler und Künstlerinnen werden anwesend sein.

Zur Teilnahme ist eine kostenlose Anmeldung unter www.artcraftliving.com notwendig. Weitere Informationen über die Ausstellung ebenfalls auf unserer Website.

Es stellen aus:

Antonia Oelze, Claudia Acksteiner, Cornelia Scherzer, Dieter Wolthoff, Dr. Dorothea Tebtmann, Elena Minko, Gerald Groß, Huong Bui-Peuser, Karoline Kulin, Katrin Kübler-Xanthopulos, Nekissa, Samira Stritzel, Sebastian Rydzak, Stephanie Bartel, Tino Gerlach.

GRACE DENKER GALLERY ist eine Galerie für zeitgenössische Kunst mit authentischen Kunstwerken und exklusiven Kunstevents im Herzen Hamburgs.

Die Galerie wurde 2017 von Grace Denker mit der Absicht gegründet, nationale und internationale Künstler zu unterstützen. Die Galeristin ist eine erfolgreiche Unternehmerin, die eine Schule und mehrere andere Projekte in Deutschland betreibt.

