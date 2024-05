CUBE – Das Würfelprinzip® – Beratungsnetzwerke für Gründer und kleine Unternehmen

Durch die Zusammenführung von Fachleuten aus sechs entscheidenden Kompetenzbereichen bietet CUBE eine überregionale und umfassende Beratung und Unterstützung.

Das innovative Beratungsnetzwerk CUBE – Das Würfelprinzip® präsentiert eine neue Ära in der Unterstützung von Gründern und kleinen Unternehmen mit kleinen Teams. Durch die Zusammenführung von Fachleuten aus sechs entscheidenden Kompetenzbereichen bietet CUBE – Das Würfelprinzip® eine umfassende Beratung und Unterstützung, die überregional und online in Anspruch genommen werden kann, was Flexibilität und Zugänglichkeit gewährleistet.

Es können gratis Strategiegespräche, Einzelberatungen und Webinare direkt auf der Webseite gebucht werden. Weitere Berater insbesondere im Bereich Verwaltung & Service sowie im Bereich Recht, Management & Strategie sind herzlich willkommen. Interessierte Berater haben die Möglichkeit, sich dem Netzwerk anzuschließen.

Die Kompetenzthemen sind,

– Produkte & Leistung

– Personal & Entwicklung

– Marketing & Vertrieb

– Finanzen & Investitionen

– Management & Strategie.

Die Dienstleistungen von CUBE – Das Würfelprinzip® sind bereits verfügbar und können von Interessenten in Anspruch genommen werden.

CUBE – Das Würfelprinzip® ist ein Beraternetzwerk, das sich auf die Beratung und Unterstützung von Gründern, Selbstständigen und kleinen Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern spezialisiert hat. Es wurde gegründet, um eine ganzheitliche und hochwertige Beratung für Unternehmen anzubieten und so ihren Erfolg nachhaltig zu fördern.

Das innovative Beratungsnetzwerk CUBE – Das Würfelprinzip® präsentiert Unterstützung von Gründern und kleinen Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern. Durch die Zusammenführung von Fachleuten aus sechs entscheidenden Kompetenzbereichen bietet CUBE eine umfassende Beratung und Unterstützung, die überregional und online in Anspruch genommen werden kann. Zusätzlich können Einzelberatungen und Webinare direkt auf der Webseite gebucht werden. Eine Verstärkung im Bereich Verwaltung & Service sowie eine Rechtsberatung im Bereich Management & Strategie werden derzeit gesucht. Interessierte Berater haben die Möglichkeit, sich dem Netzwerk anzuschließen und ihr Profil direkt auf der Webseite zu erstellen.

Pressekontakt:

CUBE – das Würfelprinzip®

Miriam Haberer

Strausberger Str. 15a

15345 Altlandsberg

fon ..: +49 33438 719652

web ..: https://www.miriam-haberer.de

email : mail@miriam-haberer.de

