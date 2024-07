CULT Food Science bestellt Russell Starr zum strategischen Berater

Toronto, Ontario, 22. Mai 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Russell Starr das Team als strategischer Berater verstärken wird.

Herr Starr ist Führungsexperte und Unternehmer mit umfangreichem Kapitalmarkt-Knowhow und einer Erfolgsbilanz bei der Orchestrierung zukunftsweisender Deals in disruptiven Branchen. Er hat bereits zahlreiche Führungsposten bekleidet und war unter anderem Head of Capital Markets bei DeFi Technologies (CBOE: DEFI). Herr Starr ist außerdem ein Seed-Investor der Firma Echelon Wealth Partners und hat sich ein solides Netzwerk im Kapitalmarktsektor aufgebaut, von dem CULT beim Ausbau und bei der Skalierung seiner strategischen Maßnahmen als Vorreiter bei der Vermarktung von kultivierten Lebensmitteln in hohem Maße profitieren kann.

Wichtigste Fakten

– Herrn Starrs umfangreicher Erfahrungsschatz als Führungsexperte ist für das CULT-Team eine enorme Bereicherung. Hier ist vor allem seine Zeit bei DeFi Technologies erwähnenswert, wo das verwaltete Vermögen der Tochtergesellschaft des Unternehmens unter seiner Leitung auf über 900 Mio. $ anwuchs.

– Dank seines solides Kapitalmarktnetzwerks konnte Herr Starr für mehrere Unternehmen, für die er arbeitete, eine institutionelle Berichterstattung (Research Coverage) erwirken, was eine erhebliche Vergrößerung der jeweiligen Aktionärsbasis und einen verbesserten Zugang zu Wachstumskapital und Finanzierungsmöglichkeiten zur Folge hatte.

– Als strategischer Berater von CULT Food Science wird sich Herr Starr vor allem darauf konzentrieren, die einzigartigen Vermögenswerte des Unternehmens an institutionelle Investoren, Fonds und Kapitalgeber auf der ganzen Welt heranzubringen.

Russell Starr kommentiert seine neue Rolle wie folgt: Es ist unglaublich spannend, zu diesem entscheidenden Zeitpunkt zu CULT Food Science zu stoßen. Das Unternehmen steht an vorderster Front eines revolutionären Wandels in der globalen Lebensmittelindustrie und nutzt innovative Technologien der Kultivierung von Fleisch im Labor und der zellulären Landwirtschaft, um nachhaltige, ethisch vertretbare und skalierbare Nahrungsmittellösungen zu entwickeln. Institutionelle Kapitalgeber zeigen großes Interesse an diesem Wachstumssektor, und ich freue mich sehr, meine Erfahrungen einbringen zu können, um CULTs Bekanntheitsgrad zu steigern und dem Unternehmen dabei zu helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Das Unternehmen hat Herrn Starr für einen Zeitraum von zwölf Monaten (die Laufzeit) unter Vertrag genommen und ihm 1.000.000 Restricted Share Units (RSUs) sowie 500.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) in Übereinstimmung mit den Restricted-Share-Unit- und Aktienoptionsplänen des Unternehmens gewährt. Jede RSU kann innerhalb von zwei Jahren ohne zusätzliche Kosten ausgeübt werden. Die RSUs werden in drei gleichen Tranchen jeweils vier Monate, acht Monate bzw. zwölf Monate nach dem Datum der Zuteilung unverfallbar. Jede Option kann innerhalb von zwei Jahren ausgeübt und in eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zum Preis von 0,155 $ pro Aktie eingetauscht werden. Dieser Preis entspricht dem Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange am 21. Mai 2024. Alle Optionen wurden bei Ausgabe vollständig unverfallbar und sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

Kommentar der Unternehmensführung

Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, erklärt: Es ist uns eine große Freude, Herrn Russell Starr als strategischen Berater bei uns begrüßen zu dürfen. Mit seinem umfangreichen Fachwissen im Bereich der Kapitalmärkte und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Förderung von transformativen Unternehmen in disruptiven Branchen wird er CULT bei der weiteren Pionierarbeit zur Vermarktung von im Labor kultivierten Fleisch und auf dem Gebiet der zellulären Landwirtschaft maßgeblich unterstützen. Nachdem immer mehr institutionelle Investoren und Risikokapitalgeber Interesse an unserem Sektor bekunden, wird Russells Knowhow und Netzwerk entscheidend dazu beitragen, unser Wachstum zu forcieren und unsere Vorreiterrolle in diesem revolutionären Wandel in der globalen Lebensmittelbranche zu festigen.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 – 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind.

