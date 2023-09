Cybersecurity: Schneider Electric unterstützt Unternehmen mit neuer Sicherheitslösung

Erweiterte Managed Security Services für Betriebs- und Steuerungstechnik

Tech-Konzern Schneider Electric erweitert sein Serviceangebot für einen umfassenden Schutz vor Cyberangriffen: Mit zugeschnittenen Technologien und Expertenwissen werden Unternehmen aus der Betriebs- und Steuerungstechnik künftig dabei unterstützt, Angriffsrisiken zu minimieren und sich effektiv auf mögliche Bedrohungslagen vorzubereiten. Die Sicherheitslösung basiert auf dem globalen Cybersecurity Connected Service Hub (CCSH) und ist herstellerunabhängig einsetzbar.

Gerade im OT-Bereich, in dem angesichts vernetzter Produktionsanlagen immer mehr Angriffsrisiken bewältigt werden müssen, verfügen nur wenige Unternehmen intern über das hierfür nötige Expertenwissen. Sie sind daher auf zuverlässige Partner mit innovativen Sicherheitslösungen angewiesen, um Ausfallzeiten, den Verlust von geistigem Eigentum oder andere, durch Systemschwachstellen verursachte Störungen, zu vermeiden.

Der Bedrohungslandschaft immer einen Schritt voraus

Mit Managed Security Services (MSS) werden bekannte Risiken überwacht und Netzwerke, Systeme sowie Daten in IT-, OT- und Cloud-Umgebungen gegen neue Bedrohungen und ausgefeilter werdende Angriffe geschützt. Schneider Electric ist einer der wenigen Anbieter weltweit, welcher Echtzeitmonitoring mit einer Unterstützung bei der Behebung von Sicherheitslücken verknüpft, um digitale Infrastrukturen in Unternehmen jeder Größe und Branche zu schützen. Von KI-Funktionen und Trendanalysen unterstützt, optimiert die Sicherheitslösung kontinuierlich eigene Prozesse und kümmert sich um die Abwehr von Echtzeit-Bedrohungen. Ein 24/7/365-Support durch Schneider Electric mit einem weltweit und rund um die Uhr verfügbaren Engineering- und Support-Team ergänzt den Service.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

