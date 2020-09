Cypress Development führt Aktionärsrechteplan ein

3. September 2020 – Vancouver (British Columbia). Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCQB: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) meldete heute, dass es einen Aktionärsrechteplan (der Plan) eingeführt hat, der allen erforderlichen Genehmigungen der Behörden und der Aktionäre unterliegt.

Der Plan soll sicherstellen, dass die Aktionäre des Unternehmens im Fall eines Übernahmeangebots für die Stammaktien des Unternehmens fair behandelt werden und dass dem Board of Directors und den Aktionären des Unternehmens eine angemessene Zeit gegeben wird, um ein unerwünschtes Übernahmeangebot zu bewerten und, sofern möglich, andere Alternativen in Erwägung zu ziehen, um den Aktionärswert zu maximieren. Der Plan wurde nicht infolge eines tatsächlichen oder bevorstehenden Übernahmeangebots oder eines Angebots einer dritten Partei bezüglich der Übernahme der Kontrolle über das Unternehmen eingeführt.

Der Plan tritt am 2. September 2020 in Kraft (das Wirksamkeitsdatum). Der Plan hat die Genehmigung der TSX Venture Exchange erhalten, die an die Bedingung geknüpft ist, dass die Aktionäre des Unternehmens den Plan bei der Jahreshaupt- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre bestätigen, die am 14. Oktober 2020 stattfinden wird. Nach erfolgter Genehmigung durch die Aktionäre wird der Plan bis zu drei Jahre nach dem Wirksamkeitsdatum gültig sein und muss bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2023 und alle drei Jahre danach von den Aktionären bestätigt werden.

Am Ende des Geschäftstages des Wirksamkeitsdatums wird ein Recht (ein Recht) emittiert und jeder zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Stammaktie des Unternehmens beigefügt. Ein Recht wird auch jeder Stammaktie des Unternehmens beigefügt, die nach dem Wirksamkeitsdatum emittiert wird. Wenn die Aktionäre den Plan bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Aktionäre nicht genehmigen, werden der Plan und die Rechte beendet und deren Wirksamkeit eingestellt.

Der Plan ist jenen Aktionärsrechteplänen ähnlich, die kürzlich auch von zahlreichen anderen kanadischen Unternehmen eingeführt wurden. Der Plan soll jedoch nicht dazu dienen, Übernahmeangebote zu blockieren. Der Plan umfasst Permitted Bid-Klauseln, die jedoch zu keinem Verwässerungseffekt des Plans führen, wenn ein Übernahmeangebot über ein Übernahmeangebots-Rundschreiben erfolgt, welches zumindest 60 Tage offen bleibt und von einem bestimmten Prozentsatz der unabhängigen Aktionäre, die im Besitz von Stammaktien sind, genehmigt wird. Der Plan tritt im Gegensatz zu einem Permitted Bid durch einen Erwerb von mindestens 20 Prozent der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens in Kraft.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Das Unternehmen hat einen Kassenbestand von 1,42 Millionen Dollar, ist schuldenfrei und verfügt über 94,7 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Dr. Bill Willoughby

—–

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers

Cypress Development Corp.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-639-3851

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

