Cypress Development schließt mit Chemionex eine Lizenzvereinbarung für die Nutzung der DLE-Technologie samt Equipment im Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada

Vancouver, BC – 06. Juli, 2021 Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Aktienkauf- und Lizenzvereinbarung (die Vereinbarung) mit der Firma Chemionex Inc. (Chemionex) unterzeichnet hat. Chemionex ist eine in Ontario ansässige Gesellschaft und eine nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbundene Partei (zusammen die Verkäufer). Mit dieser Vereinbarung werden die Bedingungen für den Erwerb einer Lizenz zur Nutzung der von Chemionex entwickelten Technologie für die direkte Lithiumextraktion (DLE) (das Lionex-Verfahren) im Cypress-Projekt Clayton Valley formalisiert. Der Erwerb umfasst ein von Chemionex für Cypress entworfenes und zusammengebautes Equipment für den Pilotanlagenbetrieb auf Basis des Lionex-Verfahrens (Pilotanlagen-Equipment).

Vertragsbedingungen

Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Cypress 100 % der Besitzanteile an einer als Nummer in Ontario eingetragenen Privatfirma (NewCo), an der die Verkäufer 100 % der Anteile halten. NewCo ist Inhaber des Pilotanlagen-Equipments sowie einer Lizenz zur Nutzung des Lionex-Verfahrens für das Cypress-Lithiumprojekt Clayton Valley. Der Kaufpreis für NewCo, der bei Abschluss fällig ist, umfasst einen Barbetrag in Höhe von 100.000 CAD, der direkt an die Verkäufer gezahlt wird, einen Barbetrag in Höhe von 250.000 CAD, der in einem Treuhandkonto hinterlegt wird (Escrow Cash) und eine Million Cypress-Aktien (Vergütungsaktien), die ebenfalls auf ein Treuhandkonto übertragen werden (zusammen der Kaufpreis).

Das Escrow Cash wird vom Treuhänder freigegeben, sobald die Anlieferung des Pilotanlagen-Equipments am Teststandort von Cypress in Amargosa Valley (Nevada) erfolgt ist. Cypress hat im Anschluss an die Installation des Pilotanlagen-Equipments 12 Monate Zeit um zu entscheiden, ob die Vergütungsaktien für die Verkäufer freigegeben werden. Sollte sich Cypress nicht für eine Freigabe der Vergütungsaktien entscheiden, wird NewCo an die Verkäufer zurückgehen.

Mit dem Kaufpreis erhält Cypress das vollständige Eigentum an NewCo, ohne weitere Zahlungs- oder Lizenzgebührverpflichtungen für die Nutzung des Lionex-Verfahrens.

Die Vereinbarung enthält noch andere Konditionen und Abschlussbedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind, einschließlich der Zustimmung der TSXV zu den Vergütungsaktien.

Bill Willoughby, CEO von Cypress, erklärt: Wir freuen uns sehr, das Lionex-Verfahren in unserer Pilotanlage anwenden zu können. Das Equipment und die Technologie sowie die Beratungsleistungen von Chemionex und Besitzer Craig Brown werden eine wesentliche Komponente in unserem Testprogramm bilden. Das Lithiumprojekt Clayton Valley ist in Bezug auf sein Umfeld und die physikalische Beschaffenheit des Tonsteins einzigartig. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für uns, die DLE-Technologie von Chemionex für unsere Verarbeitungslösung einzusetzen und zu adaptieren. Wenn wir Erfolg haben, wird Lionex zu einem wertvollen Asset für Cypress und das Projekt werden.

Über Cypress Development

Cypress Development ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seines Lithiumprojektes Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Explorations- und Erschließungsarbeiten durch Cypress haben zur Identifizierung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein neben der Silver Peak-Mine von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, geführt.

Die Größe der Ressource macht das Clayton Valley-Projekt zu einer erstklassigen amerikanischen Lithium-Quelle, welches das Potenzial aufweist, die Lithiumversorgung für den schnell wachsenden Energiespeicher-Batteriemarkt zu beeinflussen.

Lageplan der Claims des Lithiumprojektes Clayton Valley, Nevada:

www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_cypress_-_albemarle_properties_map.jpg

Um mehr über Cypress Development Corp. zu erfahren, besuchen Sie unsere Website unter www.cypressdevelopmentcorp.com.

Um mehr über Chemionex Inc. zu erfahren, besuchen Sie deren Website unter chemionex.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Dr. Bill Willoughby

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Don Myers

Cypress Development Corp.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-639-3851

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cypress Development Corp.

Donald C. Huston

Suite 1610, 777 Dunsmuir Street

V7Y 1K4 Vancouver

Kanada

email : dhuston@sentinelmarket.com

Cypress Development Corp. ist ein diversifiziertes Edel- und Grundmetallexplorations- und -erschließungsunternehmen.

Pressekontakt:

Cypress Development Corp.

Donald C. Huston

Suite 1610, 777 Dunsmuir Street

V7Y 1K4 Vancouver

email : dhuston@sentinelmarket.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mawson bohrt 15,3 Metren mit 2,2 g/t Gold und 2,1 % Antimony auf Sunday Creek auf Victoria vorkommen in Australien White Metal startet im Goldprojekt Tower Stock in Ontario mit einem 3.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramm