Cytophage Technologies gibt nicht vermittelte Privatplatzierung bekannt

Winnipeg, den 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Cytophage Technologies (Cytophage oder das Unternehmen) (TSXV:CYTO / FWB:70G), ein Biotechnologieunternehmen, das innovative Bakteriophagenlösungen für die Gesundheit von Tieren und Menschen entwickelt, hat heute eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 6.000.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit bekannt gegeben, was einem Bruttoerlös von bis zu 1.200.000 CAD entspricht (das Angebot). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Volumen des Angebots durch den Verkauf von bis zu 3.000.000 zusätzlichen Einheiten um bis zu 600.000 CAD zu erhöhen.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben (1/2) Stammaktienoptionsschein (ein Optionsschein). Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer (1) zusätzlichen Aktie (eine Optionsscheinaktie) zu einem Preis von 0,40 CAD pro Optionsscheinaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Cytophage kann die Fälligkeit der Optionsscheine vorziehen, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis seiner Stammaktien an der TSX Venture Exchange während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,60 CAD erreicht oder übersteigt (das Beschleunigungsrecht). Falls Cytophage das Beschleunigungsrecht ausübt, wird es dies durch eine Mitteilung an alle Inhaber der Optionsscheine tun.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen zur Weiterentwicklung seiner innovativen Phagentechnologie in den Bereichen menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Unternehmen kann das Angebot in mehreren Tranchen abschließen. Vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen durch die TSX Venture Exchange geht das Unternehmen davon aus, das Angebot am oder um den 6. November 2025 abzuschließen.

Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage, sagte: Wir sind stolz auf die starke Dynamik, die wir mit unseren beiden jüngsten Pilotstudien in der EU und den regulatorischen Fortschritten in Kanada mit unseren Produkten OvaPhage und PhageFend erzielt haben. Diese Finanzierung wird es Cytophage ermöglichen, wichtige Meilensteine im Zusammenhang mit der Vermarktung von AviPhage und OvaPhage zu erreichen.

Das Unternehmen kann Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 7 Prozent des Bruttoerlöses zahlen und Optionsscheine im Umfang von bis zu 7 Prozent der an Investoren verkauften Einheiten (jeweils ein Vermittleroptionsschein) an qualifizierte, unabhängige Parteien ausgeben. Jeder Vermittleroptionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer (1) Aktie (eine Vermittleroptionsscheinaktie) zu einem Preis von 0,40 CAD pro Vermittleroptionsscheinaktie. Die Vermittleroptionsscheinaktien unterliegen dem gleichen Beschleunigungsrecht wie die Optionsscheine, die Teil der Einheiten sind.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Optionsscheinaktien und der bei Ausübung der Vermittleroptionsscheine auszugebenden Vermittleroptionsscheinaktien, unterliegen einer Haltefrist, die gemäß den Regeln und Richtlinien der TSX Venture Exchange und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen 4 Monate und 1 Tag nach dem jeweiligen Abschlussdatum abläuft.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Weitere Informationen über Cytophage Technologies und seine innovative Arbeit im Bereich der Bakteriophagen-Therapie finden Sie unter www.cytophage.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Julius Kalcevich

Chief Financial Officer

Tel.: + 1 647 705 5544

E-Mail: julius.kalcevich@cytophage.com

Cytophage Investor Alerts: cytophage.com/subscribe

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, budgetiert, planen, budgetieren, prognostizieren, schätzen, glauben oder beabsichtigen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

