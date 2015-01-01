  • D5100 – Medienkompatibler Differenzdrucktransmitter für anspruchsvolle Industrieanwendungen

    Der D5100 ist ein robuster Differenzdrucktransmitter für Nass-Nass-Anwendungen mit hoher Medienbeständigkeit – ideal für zuverlässige Messungen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

    BildDer D5100 ist ein bewährter und robuster Differenzdrucktransmitter für Nass-Nass-Anwendungen in industriellen Umgebungen. Durch seine vollständig medienberührten Komponenten aus Edelstahl 316L eignet er sich für die zuverlässige Messung von Differenzdrücken in Flüssigkeiten und Gasen, die mit diesem Werkstoff kompatibel sind.

    Auch bei anspruchsvollen Medien wie kontaminiertem Wasser, Alkoholen, Lösungsmitteln, heißen Dämpfen, aggressiven Gasen oder mittelkorrosiven Flüssigkeiten arbeitet der D5100 zuverlässig. Typische Einsatzbereiche finden sich in der Lebensmittelindustrie sowie in chemischen und pharmazeutischen Prozessen, aber auch in Anwendungen der Medizintechnik.

    Für den Einsatz unter rauen Bedingungen ist der Transmitter mechanisch besonders widerstandsfähig ausgelegt: Er verkraftet Schockbelastungen bis 50 g sowie Vibrationsbelastungen bis 20 g. Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C ermöglicht zudem den Einsatz in thermisch anspruchsvollen Umgebungen.

    Der D5100 ist in zahlreichen Varianten verfügbar und lässt sich flexibel in bestehende Systeme integrieren. Unterschiedliche Druckanschlüsse und elektrische Schnittstellen stehen ebenso zur Auswahl wie verschiedene Analogausgänge, darunter unverstärkte Signale sowie verstärkte Ausgangssignale wie 0,5 – 4,5 V (ratiometrisch), 1 – 5 V (Dreileiter) und 4 – 20 mA (Zweileiter).

    Damit deckt der Differenzdrucktransmitter ein vielseitiges Anwendungsspektrum ab – von der Filterüberwachung über die Durchflussmessung bis hin zur Füllstandsmessung in kritischen Medien. Seine robuste Bauweise und die Variantenvielfalt machen ihn zu einer etablierten Lösung für zahlreiche industrielle Messaufgaben.

    Herausragende Eigenschaften:
    o Vollständig medienberührte Komponenten aus Edelstahl 316L
    o Für Nass-Nass-Anwendungen geeignet
    o Hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien
    o Schockfest bis 50 g, vibrationsfest bis 20 g
    o Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
    o Verschiedene Analogausgänge verfügbar (u. a. 4 – 20 mA, 0,5 – 4,5 V)
    o Breites Druckbereichsspektrum bis 500 psi

    Lassen Sie sich von AMSYS bei der Auswahl der passenden Sensorlösung für Ihre Anwendung beraten unter www.amsys.de.

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    AMSYS GmbH & Co. KG
    Herr V. Fruci
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    Deutschland

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    email : info@amsys.de

    AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

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    Herr Valentino Fruci
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