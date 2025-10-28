Daniel Wom stiftet: Der kinderfreundliche Ableger des etablierten Wissens-Magazins startet

Kinder stellen die besten Fragen. Sie verdienen Antworten, die sie verstehen – ohne Werbung, ohne Bezahlschranken und mit Respekt vor ihrer Neugier und ihren Gefühlen.

Ab sofort ist kinder.das-wissen.de online. Das neue Portal ist der direkte kinderfreundliche Ableger des bekannten und etablierten Wissens-Magazins das-wissen.de. Es übersetzt komplexe Themen der Welt in eine Sprache, die Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren wirklich verstehen – werbefrei, komplett kostenlos und ohne Paywall.

Mit kinder.das-wissen.de erweitert das renommierte Wissens-Magazin sein Angebot um einen wichtigen Bereich: Bildung für die Jüngsten. Die Artikel erklären große Fragen – von „Warum schnurren Katzen?“ über „Warum sind Blätter grün?“ bis hin zu Themen wie Algorithmen, KI, FOMO oder soziale Medien – altersgerecht, ehrlich und ohne Angst zu machen.

Daniel Wom, Initiator und Stifter des Projekts, betont: „Als Vater und selbstständiger Webentwickler habe ich immer geglaubt, dass gute Bildung ein Grundrecht sein sollte. Aus unserem etablierten Magazin das-wissen.de entsteht nun ein Ableger, der Bildung auch für Kinder zugänglich macht. Bildung sollte gratis sein – unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Mit kinder.das-wissen.de wollen wir einen kleinen, aber ehrlichen Beitrag leisten, damit schon die Jüngsten die Welt besser verstehen können.“

Das Portal setzt auf kurze, übersichtliche Texte mit vielen Zwischenüberschriften, kindgerechten Beispielen aus dem Alltag und liebevollen Illustrationen. Es eignet sich ideal zum Vorlesen oder zum Selbstlesen. Alle Inhalte bleiben werbefrei und ohne kommerzielle Interessen – getreu dem Leitgedanken von das-wissen.de, fundiertes Wissen ohne Barrieren zugänglich zu machen.

Daniel Wom weiter: „Kinder stellen die besten Fragen. Sie verdienen Antworten, die sie verstehen – ohne Werbung, ohne Bezahlschranken und mit Respekt vor ihrer Neugier und ihren Gefühlen. kinder.das-wissen.de ist ein direkter Ableger des bekannten Magazins und versteht sich als Ergänzung für die nächste Generation.“

Das Portal wird schrittweise ausgebaut. Weitere kindgerechte Erklärungen zu aktuellen und zeitlosen Themen sind bereits in Vorbereitung.

Weitere Informationen: kinder.das-wissen.de Ein Projekt im Umfeld des etablierten Wissens-Magazins das-wissen.de, gestiftet von Daniel Wom

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