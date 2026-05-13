Modelle aus Steinen realisiert individuellen LEGO®-Messestand für SAP

Ideal für Messen und Ausstellungen, Die Modellbauer von Modelle aus Steinen, sind die PROFIS rund um den LEGO Stein.

Innovativer Messebau aus LEGO® Steinen verbindet Kreativität, Markenkommunikation und moderne Unternehmenspräsentation

Modelle aus Steinen freut sich, die Zusammenarbeit mit SAP bekannt zu geben. Im Rahmen eines neuen Projekts entwickelt und realisiert das Unternehmen einen hochwertigen Messestand aus LEGO® Steinen, der auf Messen, Business-Events und Unternehmensveranstaltungen als außergewöhnliche Besucherattraktion eingesetzt wird.

Als Spezialist für individuelle LEGO® Modelle, Messemodelle, Architekturmodelle aus Klemmbausteinen und maßgeschneiderte Unternehmenslösungen setzt Modelle aus Steinen die Markenwelt von SAP detailgetreu und kreativ in Szene. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Messebau mit LEGO® Steinen innovative Markenkommunikation mit interaktiven Erlebnissen verbindet.

Der individuell entwickelte LEGO® Messestand wird speziell auf die Anforderungen von SAP zugeschnitten und vereint modernes Design, präzise Planung sowie hochwertige Handarbeit. Besucher erhalten die Möglichkeit, die Marke SAP auf eine spielerische und zugleich professionelle Weise zu erleben. Ein 3D-Unternehmensmodell aus LEGO® Steinen schafft Aufmerksamkeit, fördert Gespräche am Messestand und sorgt für eine hohe Wiedererkennung.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SAP. Dieses Projekt zeigt, wie wirkungsvoll sich Unternehmen mit individuell gestalteten LEGO® Modellen präsentieren können. Unser Ziel ist es, Marken erlebbar zu machen und einzigartige Highlights für Messen und Veranstaltungen zu schaffen“, erklärt das Team von Modelle aus Steinen.

Immer mehr Unternehmen setzen auf individuelle Messekonzepte, Markeninszenierungen, Eventmarketing und kreative Ausstellungsobjekte, um sich von klassischen Messeständen abzuheben. Ein Messestand aus LEGO® Steinen verbindet Emotionen mit Innovation und lädt Besucher zum Entdecken, Staunen und Interagieren ein. Gleichzeitig stärkt ein individuell gefertigtes Unternehmensmodell aus Klemmbausteinen die Markenwahrnehmung und bleibt nachhaltig im Gedächtnis.

Mit der erfolgreichen Umsetzung dieses Projekts baut Modelle aus Steinen seine Position als Experte für LEGO® Sonderanfertigungen, Messemodelle, Ausstellungsmodelle, Firmenmodelle, Marketingmodelle und individuelle Werbemodelle aus Klemmbausteinen weiter aus. Das Unternehmen entwickelt kreative Lösungen für Industrie, Mittelstand, Konzerne, Museen und öffentliche Einrichtungen und begleitet seine Kunden von der ersten Idee über die Konstruktion bis zur fertigen Präsentation.

Die Kooperation mit SAP ist ein weiterer Meilenstein für Modelle aus Steinen und unterstreicht die wachsende Bedeutung von LEGO® Modellen im Messebau, Erlebnismarketing und der modernen Unternehmenskommunikation. Das Projekt zeigt, wie Kreativität, Innovation und hochwertige Handwerkskunst zu einem einzigartigen Markenerlebnis verschmelzen.

Über Modelle aus Steinen

Modelle aus Steinen entwickelt und baut individuelle Modelle aus LEGO® Steinen und anderen hochwertigen Klemmbausteinen für Unternehmen, Messen, Ausstellungen, Museen und öffentliche Einrichtungen. Das Leistungsspektrum umfasst Messestände aus LEGO® Steinen, Architekturmodelle, Firmenmodelle, Werbegeschenke, Produktmodelle, Sonderanfertigungen sowie interaktive Ausstellungsobjekte aus den beliebten LEGO Klemmbausteinen. Jedes Projekt wird individuell geplant und mit höchstem Qualitätsanspruch umgesetzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Modelle aus Steinen

Herr Alex Götz

Niederbergstr. 8

97720 Nüdlingen

Deutschland

fon ..: 015159143675

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email : kontakt@modelle-aus-steinen.de

Über Modelle-aus-Steinen.de

Modelle-aus-Steinen.de entwickelt individuelle LEGO®-Modelle für Unternehmen, Institutionen und Privatkunden. Das Leistungsspektrum umfasst Modellbau, Konzeption, Konstruktion, Verpackungsdesign und die Erstellung personalisierter Bausets sowie kreativer Werbeartikel aus LEGO®. Durch die enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Auftraggebern konnte sich das Unternehmen als innovativer Spezialist im Bereich LEGO®-Modellbau etablieren.



Pressekontakt:

Modelle aus Steinen Götz GbR

Herr Alex Götz

Niederbergstr. 8

97720 Nüdlingen

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