  • Kommunalwahl Niedersachsen: Der ungewöhnliche Wahlkampf eines Bürgermeisterkandidaten

    Mit Eimer, Fensterabzieher und Mikrofasertuch statt mit Wahlkampfständen: Der parteilose Bürgermeisterkandidat Alexander Hass setzt auf persönliche Begegnungen, direkte Gespräche mit den Menschen.

    BildNienhagen. Mit Eimer, Fensterabzieher und Mikrofasertuch besucht der parteilose Bürgermeisterkandidat Alexander Hass derzeit Bürgerinnen und Bürger in Nienhagen und der Samtgemeinde Wathlingen. Hinter der ungewöhnlichen Aktion steckt ein klares Ziel: der persönliche Austausch mit den Menschen.
    Unter dem Motto „Glasklar in die Zukunft“ verbindet Hass praktische Hilfe mit Bürgergesprächen. Bereits vier Besuche haben stattgefunden. Dabei standen nicht das Fensterputzen, sondern die Gespräche über die Zukunft der Gemeinde im Mittelpunkt. Themen waren unter anderem die finanzielle Entwicklung der Kommunen, die Unterstützung des Ehrenamtes, die Infrastruktur sowie Wünsche und Anregungen aus dem direkten Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger.
    „Politik lebt vom Zuhören. Die besten Ideen entstehen häufig nicht in Sitzungen, sondern im direkten Gespräch mit den Menschen“, sagt Alexander Hass.
    Die Aktion wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Weitere Einladungen liegen bereits vor.
    Auch organisatorisch verzeichnet das unabhängige und parteilose politische Engagement in der Samtgemeinde Wathlingen derzeit deutlichen Zuwachs. Die Zahl der unabhängigen Kandidatinnen und Kandidaten hat sich nach Angaben der UWG im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl vervielfacht. Die Wahllisten konnten in den Gemeinden und auf Samtgemeindeebene sehr gut besetzt werden. Darüber hinaus wurden zwei neue UWG-Ortsverbände gegründet, wodurch das parteiunabhängige kommunalpolitische Engagement weiter ausgebaut werden soll.
    Alexander Hass betont, dass ihn diese Entwicklung besonders freue: „Viele Menschen möchten sich kommunalpolitisch engagieren, ohne einer Partei anzugehören. Dieses Vertrauen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sind ein starkes Signal für unsere Samtgemeinde.“
    Mit seiner Fensterputz-Aktion möchte Hass auch in den kommenden Wochen weitere Bürgerinnen und Bürger besuchen und den persönlichen Austausch fortsetzen. Wer Interesse an einem Gespräch hat, kann sich direkt bei ihm melden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    UWG Samthemeinde Wathlingen
    Herr Frank Zimmer
    Dorfstraße 49B
    29336 Nienhagen
    Deutschland

    fon ..: 01726140870
    web ..: https://www.uwg26.de
    email : info@uwg26.de

    Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) ist ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger, die sich seit 35 Jahren parteiunabhängig für die kommunale Entwicklung in der Samtgemeinde Wathlingen einsetzen. Aktuell stellt die UWG die Samtgemeindebürgermeisterin.
    Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen sachorientierte Entscheidungen, Transparenz sowie die direkte Beteiligung der Bevölkerung an politischen Prozessen.
    Die UWG versteht sich als Plattform für Menschen, die Verantwortung vor Ort übernehmen möchten, ohne an parteipolitische Vorgaben gebunden zu sein. Ziel ist es, pragmatische Lösungen für die Herausforderungen der Gemeinden zu entwickeln und dabei die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu stellen.
    Durch ihre lokale Verankerung und den engen Austausch mit den Menschen vor Ort setzt die UWG auf eine Politik des Zuhörens und Mitgestaltens. Themen wie nachhaltige Infrastruktur, solide Haushaltsführung, Förderung des Ehrenamtes sowie eine lebenswerte Entwicklung der Gemeinden stehen dabei im Fokus.

    Pressekontakt:

    UWG Samthemeinde
    Herr Frank Zimmer
    Dorfstraße 49B
    29336 Nienhagen

    fon ..: 01724477503
    email : info@uwg26.de


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