Dank unserer Dienste können Sie sich schnell und unkompliziert von Ihrem Computermüll befreien.

Wenn Sie sich an uns wenden, müssen Sie sich um eine lästige Aufgabe nicht mehr kümmern. Wir holen Ihre Altgeräte ab und entsorgen sie fachgerecht – und das komplett kostenlos. Probieren Sie es

Unsere kostenlose Computerentsorgung in Grevenmacher erleichtert Ihnen das Ausmisten um einiges. Als langjähriger Dienstleister auf dem Markt haben wir einiges zu bieten. Bei uns erhalten Sie ein Zertifikat, das die fachgerechte Zerstörung Ihrer Daten bestätigt. Wir zerstören zunächst die Daten und überschreiben dann die Festplatten, sodass niemand mehr auf Ihre alten Daten zugreifen kann. Aber damit nicht genug.

Wir freuen uns, verkünden zu können, dass PRS Jakubowski nun seine Dienste auch in ganz Grevenmacher (Luxembourg) anbietet, um noch mehr Menschen dabei zu helfen, ihre Elektronikgeräte umweltfreundlich zu entsorgen.

Unsere PC- und Computerentsorgung in Grevenmacher hat stets den Umweltschutz im Blick. Wir lagern keine Rechner, Drucker oder andere Geräte, sondern verwerten sie wieder. Dank des Recyclings können wir unseren Service kostenlos anbieten. Unser Geld verdienen wir durch das Recycling, wobei wir die Natur schonen und nicht weiter belasten, nur weil Computermüll entsorgt werden muss. Wir lassen jedes Jahr Bäume pflanzen, um das Ökosystem weiter zu schützen. Auf unserer Website können Sie sehen, wie viele Bäume dadurch wachsen können, und weitere Informationen zu unserem Service erhalten. Schauen Sie sich in Ruhe um und lassen Sie sich inspirieren. Sie können ganz einfach etwas für die Umwelt tun, ohne einen Cent ausgeben zu müssen, und sich eine Menge Ärger mit dem Rechnerschrott ersparen. Wenn Sie interessiert sind, können Sie jederzeit Kontakt zu unserem Unternehmen aufnehmen.

