Mit unserem Service können Sie sich schnell und unkompliziert von Ihrem Computermüll befreien.

Dank uns müssen Sie sich keine Sorgen machen. Unser Unternehmen holt Ihre alten Computer ab und entsorgt sie für Sie – und das kostenlos. Probieren Sie es aus!

Bei uns ist es ganz einfach, denn wir bieten kostenfreie PC und Computerentsorgung in Düdelingen (Luxembourg) an. Wir sind kein gewöhnliches Unternehmen und haben Ihnen eine Vielzahl von Leistungen zu bieten. Wir bestätigen Ihnen mit einem Zertifikat, dass wir Ihre Daten fachgerecht vernichten. Zuerst werden die Daten zerstört und dann die Festplatten überschrieben, sodass die Daten für niemanden mehr zugänglich sind. Aber das ist bei Weitem nicht alles, was unser Unternehmen bieten kann. Unsere PC- und Computerentsorgung in Düdelingen (Luxembourg) hat immer die Umwelt im Blick. Wir lagern keine Computer, Drucker oder ähnliche Geräte, sondern verwerten sie wieder. Durch diese Wiederverwertung können wir unseren Service kostenfrei anbieten, denn wir verdienen unser Geld damit. Die Umwelt wird durch uns geschont, auch wenn Sie sich von Computermüll trennen möchten. Um zu unterstreichen, wie wichtig uns die Natur ist, lassen wir jedes Jahr Bäume pflanzen. Mit uns werden Sie zufrieden sein! Sie müssen nichts bezahlen, helfen der Umwelt und müssen sich keine große Mühe machen, wenn es um die Entsorgung von Computermüll geht. Wenn wir Sie überzeugen konnten, nehmen Sie gerne Kontakt mit unserem Service auf! Mit Freude verkünden wir, dass PRS Jakubowski nun seine Dienste auch in ganz Düdelingen (Luxembourg) anbietet, um noch mehr Menschen dabei zu helfen, ihre Elektronikgeräte umweltfreundlich zu entsorgen. Kein Ziel ist uns zu fern, wenn es darum geht, für das Klima aktiv zu werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-pc-entsorgung-duedelingen.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-pc-entsorgung-duedelingen.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Laife Reply stellt Value Based Medicine für die personalisierte Patientenversorgung mit KI vor