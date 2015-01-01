Das Bamberger Hörnchen – die Kultkartoffel mit Zukunft

Das Bamberger Hörnchen ist eine Kartoffelsorte mit außergewöhnlichem Geschmack. Lange war die Sorte im Handel kaum zu erwerben. Nun sind die Pflanzkartoffeln im Gartenshop von Caipi erhältlich.

Wir schreiben das Jahr 1854. Rund um das fränkische Städtchen Bamberg bauen Bauern eine Kartoffel an, die zwar klein und krumm ist, aber an Geschmack und Aroma kaum von anderen Sorten übertroffen wird. Die kleine Köstlichkeit hat sich schon über den Grenzen von Franken einen Namen gemacht. Ihr ausgesprochen feines und nussiges Aroma ermöglichte ihr sogar den Einzug in Gourmetküchen. Grund genug, das Bamberger Hörnla urkundlich zu erwähnen. Damit ist sie eine der ältesten Kartoffelsorten Deutschlands.

Doch schon knapp 100 Jahre später ist die Sorte vom Aussterben bedroht. Sie ist aufgrund ihrer Größe nicht für den konventionellen Kartoffelanbau geeignet. Auch der geringe Ertrag und der hohe Pflegeaufwand machten die Bamberger unrentabel. Hätten sich nicht einige Enthusiasten gefunden, welche die Sorte im Garten weiter anbauten, wäre sie wahrscheinlich heute nicht mehr verfügbar.

Mit der wachsenden Wertschätzung regionaler Spezialitäten kehrte das Bamberger Hörnchen zurück in den Fokus. Seit 2005 ist die Kartoffel Passagier in der „Arche des Geschmacks“ von Slow Food. 2006 gründete sich sogar ein Förderverein, welcher sich um die Bamberger Hörnchen kümmert und im Erhaltungsanbau kultiviert. Im Jahr 2008 wurde sie zur „Kartoffel des Jahres“ gekürt. Seit Oktober 2013 ist die Bezeichnung „Bamberger Hörnla“ EU-weit geschützt und ausschließlich Kartoffeln aus fränkischem Anbau vorbehalten.

Schon äußerlich ist das Bamberger Hörnchen ein Hingucker. Die Pflanze ist kleinwüchsig und bringt eine schneeweiße Blüte. Die Knollen sind klein und hörnchenförmig. Die Haut der Knollen glänzt seidenmatt und ist hellocker mit einem rötlichen Schimmer, der sich mit der Reife vertieft. Bamberger Hörnchen sind bei optimalen Lagerbedingungen sehr lange lagerfähig und halten ohne Geschmacksverlust bis zur Mitte des nächsten Jahres.

Am auffälligsten ist aber das Geschmackserlebnis der Delikatess-Kartoffel. Das gelbe Fleisch verfügt über eine feste Konsistenz und zerfällt auch nach dem Kochen nicht. Die Knolle zeichnet sich durch einen außerordentlichen, vielschichtigen Kartoffelgeschmack und ein intensives Aroma aus. In Franken wird die Kartoffel vor allem für die Zubereitung des traditionellen Kartoffelsalats verwenden.

Im Online-Shop von Caipi sind zertifizierte Saat- und Pflanzkartoffeln der Sorte Bamberger Hörnchen erhältlich. Für den Anbau im Garten und auf dem Balkon ist die Kartoffelsorte ideal. So können auch Sie die feinen, aromatischen Hörnchen genießen.

Über Caipi

Die Caipi GmbH mit Sitz in Keltern in Baden-Württemberg ist ein Unternehmen, das sich auf den Onlinehandel mit Saatgut spezialisiert hat. Über den Onlineshop caipi.de bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment an Samen für Gemüse, Kräuter, Blumen und weitere Gartenpflanzen an und richtet sich damit vor allem an Hobbygärtner und Gartenliebhaber.

Zu den Stärken der Caipi GmbH zählen ihre langjährige Erfahrung im Saatguthandel, ein breites Sortiment sowie der Fokus auf hochwertige Samen. Ergänzt wird das Angebot durch hilfreiche Informationen rund um Aussaat, Anbau und Pflege, die Kunden beim erfolgreichen Gärtnern unterstützen. Damit verbindet das Unternehmen Qualität, Fachwissen und einen unkomplizierten Online-Einkauf für Gartenfreunde.

