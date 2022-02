Das Bergbaugesetz in den USA ist 150 Jahre alt

Das Bergbaugesetz stammt aus der Zeit des kalifornischen Goldrausches und wird gerade von den USA überprüft.

Kaum zu glauben, aber seit 1872 existiert das amerikanische Bergbaugesetz unverändert, das den Hartgesteinsabbau auf öffentlichem Land reguliert, es geht dabei um Gold, Silber, Kupfer, Lithium, Uran und fast alle kritischen Metalle. Laut diesem Gesetz ist es den Bergbauunternehmen erlaubt, Ansprüche auf die meisten öffentlichen Ländereien geltend zu machen. Es enthält keine Verpflichtungen für die Zahlung von Lizenzgebühren und keine Umwelt-, Rückgewinnung- oder Finanzversicherungsbestimmungen. Eigentlich ein Unding, wenn man heute an wichtige Aspekte wie saubere Energiewirtschaft oder den Schutz von einheimischen Völkern denkt, oder auch an Steuerzahler oder an die kommenden Generationen.

Bergbau soll heute verantwortungsvoll und nachhaltig sein. Nun ist also eine Aktualisierung der Bergbaurichtlinien in Planung. Ein verantwortungsvoller Bergbau braucht strenge Umwelt-, Sozial- und Arbeitsstandards. Als Grundlage dienen die Prinzipien der Biden-Harris-Regierung. Bis Ende 2022 sollen Aktualisierungen der Bergbauvorschriften eingeleitet werden. Im Bereich des nachhaltigen Bergbaus gibt es Bestrebungen auch von Seiten der Bergbauunternehmen. Beispielsweise in Chile haben sich 13 große Kupferbergbau-Unternehmen verpflichtet freiwillig Treibhausgas-Minderungsziele zu verfolgen. Bis 2023 soll der Strom für die chilenische Bergbauindustrie zu mehr als 50 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Es tut sich also was in Sachen nachhaltiger Bergbau, auch bei den einzelnen Gesellschaften.

So hält sich beispielsweise Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=mCFYCAnLXes – an die höchsten Sicherheits-, Governance- und Geschäftsstandards. Aktiv ist das Unternehmen in hervorragenden Goldgebieten in Kanada, Quebec und British Columbia.

Auch Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=IfuhbudHQP8 – betrachtet Umwelt, Soziales und Partnerschaften mit Einheimischen als Schlüsselkomponente für einen verantwortungsvollen Ressourcensektor. Skeena Resources belebt die früher produzierende Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia wieder.

