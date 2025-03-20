Das für 2026 vollständig finanzierte Unternehmen Noram beauftragt GRE mit der Aktualisierung der PEA zur Berücksichtigung mehrerer hochwertiger kritischer Minerale als Nebenprodukte

Vancouver, British Columbia – 10. Februar 2026 / IRW-Press / Sandy MacDougall, Chairman von Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Global Resource Engineering (GRE) mit der Aktualisierung der PEA für das Projekt Zeus beauftragt hat.

Noram will das Projekt Zeus in Clayton Valley (Nevada) erheblich vorantreiben und hat GRE damit beauftragt, (1) die metallurgischen Untersuchungen an Proben aus der Lagerstätte Zeus von Noram zu überwachen, um die Machbarkeit einer Gewinnung potenziell wirtschaftlicher Nebenprodukte wie Rubidium (Rb), Cäsium (Cs), Molybdän (Mo) und Kali (K) zu bestimmen, und (2) die Mineralressourcenschätzung (MRE) für Zeus und die wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für die Lagerstätte zu aktualisieren, wobei diese potenziellen Nebenprodukte als wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Analyse berücksichtigt werden.

DIE LAGERSTÄTTE ZEUS

Im Mai 2024 hat SRK Consulting eine Mineralressourcenschätzung für das Projekt Zeus fertiggestellt (NI 43-101-konformer technischer Bericht unter noramlithium.com und sedarplus.ca verfügbar). Der Schätzung lagen Daten aus 91 Kernbohrlöchern zugrunde, die im Rahmen von 7 Bohrkampagnen niedergebracht wurden. Chairman Sandy MacDougall sagt dazu: Aufgrund der deutlich höheren Bohrdichte und der strengen Standards, die das Unternehmen bei der Bewertung des Projekts angewandt hat, ist das Konfidenzniveau der Lagerstätte Zeus von Noram deutlich höher als das von vergleichbaren Lithiumprojekten. Als einziges Unternehmen, das die Gewinnung von Cäsium, Rubidium, Molybdän und Kali als wertvolle Nebenprodukte in unserer PEA untersuchen und integrieren wird, sind wir zuversichtlich, dass unsere Strategie die Gesamtrentabilität des Projekts erheblich steigern und zugleich die mit dem Projekt verbundenen Risiken verringern wird, denn wir untersuchen das Potenzial von 4 weiteren hochwertigen und kritischen Rohstoffen als verkaufsfähige Produkte. Das Timing ist entscheidend und angesichts der kürzlichen Ankündigung von Project Vault, einem von der Regierung unterstützten strategischen Vorrat kritischer Minerale im Wert von 12 Milliarden $, ist Noram bestens aufgestellt, um von dieser aggressiven industriellen und nationalen Sicherheitsmaßnahme zu profitieren, die aufgrund der steigenden Nachfrage ergriffen wurde.

Abbildung 1 aus dem SRK-Bericht zeigt die hohe Dichte der Bohrlöcher, die der MRE zugrunde liegen, zusammen mit den Ausmaßen der angedeuteten Ressource.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82925/NoramLithium_090226_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 – Bohrlochdichte und Umrisse der angedeuteten Ressource.

Im Rahmen der Studie von SRK wurde eine bedeutende Lithium-Ton-Lagerstätte mit einem hochgradigen Kern und einem peripheren Halo untersucht, wie in Tabelle 1 angegeben. Die MRE basierte auf einem Lithiumcarbonatpreis von 24.000 US$.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82925/NoramLithium_090226_DEPRCOM.002.png

Tabelle 1 – MRE-Daten aus dem technischen Bericht von SRK, Mai 2024.

Bei der Lagerstätte handelt es sich um ein sanft einfallendes Vorkommen, das an der Oberfläche zutage tritt und für den Tagebau geeignet ist, wie in Abbildung 2 zu sehen ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82925/NoramLithium_090226_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2 – Draufsicht auf die geschätzten Bereiche und beispielhafter Querschnitt.

DIE AKTUALISIERTE MRE UND PEA

GRE wird die metallurgischen Untersuchungen anhand repräsentativer Proben aus den Kernbohrungen bei Zeus überwachen und die Wirtschaftlichkeit einer Gewinnung von Rb, Cs und Kali aus dem lithiumhaltigen Tonstein von Zeus bestimmen.

Rubidium und Cäsium sind seltene, strategisch wichtige Elemente, die hauptsächlich als Nebenprodukte beim Lithium- und Pollucitbergbau gewonnen werden. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Elektronik, Telekommunikation und Medizintechnik. Sie haben aufgrund ihrer Knappheit und Nachfrage seitens spezialisierter Branchen einen beständig hohen Wert. Kali ist ein weit verbreiteter Zusatzstoff für Pflanzendünger. Für Düngemittel wird Kali meist in Form von Kaliumchlorid (KCl) oder Kaliumsulfat (K2SO4) verkauft.

Analysedaten

Die analysierten Daten stammen aus sieben Bohrphasen, die innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren (2016-2023) absolviert wurden, und umfassen 91 Kernbohrlöcher und 3.407 analysierte Abschnitte. Von diesen analysierten Abschnitten wurden 1.267, die mehr als 1.000 ppm Lithium und eine Mindestmächtigkeit von 15 Fuß aufwiesen, aufgrund ihres hohen Erzgehalts und ihrer Lage ausgewählt, da sie am wahrscheinlichsten einen Abbau unterstützen können. Eine Zusammenfassung dieser Analysewerte ist in Tabelle 1 aufgeführt.

Li(ppm) Cs(ppm) Rb(ppm) K(%)

Maximum 2.730 127 500 6,88

Minimum 280 8 122 1,99

Durchschnitt 1.209 55 290 5,17

Tabelle 1 – Zusammenfassung der Analysewerte der potenziellen Nebenprodukte.

Erörterung

Wie in der Pressemitteilung vom 18. August 2025 beschrieben, liegen die Preise für Rubidium und Cäsium (>99,5 %) bei etwa 3.327 US$/Unze bzw. 2.873 US$/Unze (Preise des Shanghai Metals Market vom 16. August 2025, inkl. MwSt.). Der aktuelle Preis für Kaliumchlorid (KCl) liegt zwischen 358 US$/Tonne (Preisdaten der Weltbank) und 489 US$/Tonne (USDA Agricultural Marketing Service). Nachdem das Tonsteinmaterial mit einem Gehalt von >1.000 ppm Li auch im Schnitt 290 ppm Rb, 55 ppm Cs und +5 % K enthält, haben diese Metalle das Potenzial, den Wert der Lagerstätte Zeus wesentlich zu steigern. Zudem könnten sie die Tonnage der Lagerstätte erhöhen, indem der Wert der Nebenprodukte mit dem des Lithiums kombiniert wird, um überarbeitete Cutoff-Gehalte für die Lagerstätte zu bestimmen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Chairman & Direktor

Website: www.noramlithiumcorp.com

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Zeus im Clayton Valley in Nevada, einem aufstrebenden Lithiumzentrum in den Vereinigten Staaten. Mit dem Aufschwung der Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung will das Unternehmen zu einem der Hauptakteure bei der inländischen Lithiumversorgung werden. Das Unternehmen ist bestrebt, durch einen strategischen Kapitaleinsatz einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, und Vice President of Exploration von Noram, geprüft und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten unter anderem Aussagen über die Pläne für die weitere Erschließung des Lithiumprojekts Zeus. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem die behördlichen Genehmigungsverfahren, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten und die Verfügbarkeit von Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält – dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

