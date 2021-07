Das Geheimnis der magischen Bilder – Abenteuerlicher Fantasy-Roman

Ein Jugendlicher malt in Uta Schemms „Das Geheimnis der magischen Bilder“ Fantasiewelten auf einer alten Zeichenmappe, die urplötzlich zum Leben erwachen.

Der vierzehnjährige Ben denkt sich gerne Geschichten aus und zeichnet Comics. Eines Tages gelangt er in den Besitz einer alten Zeichenmappe mit ganz besonderen Stiften. Begeistert füllt er Seite für Seite mit den Fantasiewelten, in die er sich so gern hineinträumt. Doch was er nicht weiß: Der Zeichenblock besitzt magische Kräfte. Ben kann es zunächst kaum glauben, als er sich nun Nacht für Nacht in seinen eigenen Bildern wiederfindet. Zusammen mit Toni, dem Nachbarsmädchen, das er in sein Geheimnis einweiht, stürzt er sich in aufregende Abenteuer. Doch schon bald müssen die beiden erfahren, dass ihre Reisen keinesfalls so harmlos sind, wie sie zunächst glaubten. Die magischen Welten scheinen mit der ihren verbunden und die Gefahren sind plötzlich ganz real.

Als Ben und Toni auf einer ihrer Reisen im Verlauf des spannenden Fantasy-Romans „Das Geheimnis der magischen Bilder“ von Uta Schemm sogar die Vergangenheit verändern, bleibt das nicht ohne Folgen und Ben glaubt, alles verloren zu haben.

Die Autorin Uta Schemm wurde 1984 in Sachsen-Anhalt geboren und lebt heute mit ihrer Familie in einem kleinen Ort in Oberbayern. Als Kind verschlang sie ein Buch nach dem anderen und kaum konnte sie schreiben, erfand sie ihre eigenen Geschichten und träumte davon, irgendwann einmal eine echte Schriftstellerin zu werden. Ihr Beruf führte sie jedoch ganz woanders hin, aber sie vergaß den Traum nie ganz. Sie fand nach der Geburt ihrer Kinder ihre kreative, fantasievolle Seite wieder und erfand seither leidenschaftlich gern magische oder ganz ausgefallene Geschichten für sie. Mit „Das Geheimnis der magischen Bilder“ veröffentlicht sie nun ihr erstes Buch.

„Das Geheimnis der magischen Bilder" von Uta Schemm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21161-2 zu bestellen.

