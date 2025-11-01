  • Das Grand Emperor Hotel in Macau verdient mit Gold aus dem Lobby-Boden

    Im Lobby-Boden des Grand Emperor Hotel befanden sich echte Goldbarren mit einem Gewicht von 79 Kilogramm.

    Mit dem Verkauf der Goldbarren erzielte das Hotel nun knapp 13 Millionen US-Dollar. Einst wurde mit den Goldbarren eine prunkvolle Atmosphäre hergestellt, aber beim aktuellen hohen Goldpreis hat man die Barren lieber verkauft. Die „gute Marktlage“ sei entscheidend gewesen, also nicht etwa eine Aurophobie, eine Angst vor Gold und Goldfarbenem, denn dies gibt es nämlich auch. Außerdem sei sowieso geplant gewesen, die Lobby des Hotels umzugestalten.

    Der in den vergangenen zwölf Monaten enorm gestiegene Goldpreis hat Einiges durcheinandergewirbelt. Verursacht wurde er unter anderem von einer ungewissen Zoll- und Handelspolitik des US-Präsidenten. Da Gold seit Urzeiten mit einer Werterhaltungsfunktion glänzt, sind zunehmend Investoren in den sicheren Hafen Gold eingelaufen. Die Geschichte der Entstehung des Goldes reicht übrigens viele Milliarden Jahre zurück. Gold konnte nur unter extremen Bedingungen entstehen, bei Kollisionen von Neutronensternen oder Supernova-Explosionen.

    Heute steht Gold für Sicherheit, für Werterhalt. Fiat-Währungen verlieren ihre Kaufkraft, Gold nicht. Es ist ein krisensicheres Zahlungsmittel. Auch wenn sich Analysten und Marktkenner nicht alle einig sind, die Mehrzeit geht doch von einem weiteren Goldpreisanstieg aus. Dafür könnte nicht nur das Zwischenwahljahr sorgen (was es in der Regel tut), sondern auch 2027, das kommende Vorwahljahr. Denn diese beiden Jahre sind normalerweise die besten Goldjahre innerhalb des Präsidentschaftszyklus. Physisches Gold, Goldunternehmen oder wer auf Diversifizierung Wert legt, Royalty-Gesellschaften sollten auf dem Plan stehen.

    Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Jüngst sind wieder neue Lizenzen hinzugekommen.

    OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Und das vierte Quartal 2025 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Lizenzgebühren.

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

    Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

