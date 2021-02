Das komplette Börsengrundwissen – Verständliches Börsenbuch für Anfänger

Oliver Sparing stellt in „Das komplette Börsengrundwissen“ praxisorientiert die Grundlagen des Börsenhandels vor.

Die meisten Menschen haben über die Börse eine falsche Vorstellung. Für die einen ist sie ein digitales Spiel, in welchem wohlhabende Menschen in ihrer Freizeit freizügig ihr Geld verbrennen. Für andere, ist die Börse etwas, das man nur nach einem Studium der Wirtschaftsmathematik verstehen kann. Tatsache ist jedoch, dass die Börse für alle Anleger zugänglich ist. In diesem neuen Fachbuch werden den Interessenten die Grundlagen des Börsenhandels vorgestellt. Der Autor beschreibt auf unterhaltsame und doch detaillierte Weise, wie jedermann von der Börse profitieren kann und welche Anlagemöglichkeiten man dort findet. Er stellt vier verschiedene Investorentypen vor – und jeder Leser wird sich in einer der Gruppen selbst wieder erkennen können.

Oliver Sparing beschreibt in dem Buch „Das komplette Börsengrundwissen“ die möglichen Zielsetzungen und Grundvoraussetzungen für jeden dieser Anlegertypen und erklärt darüber hinaus auf einfache Weise die verschiedenen an der Börse gehandelten Instrumente. Das Börsenbuch beschreibt außerdem umfangreich, auf welche psychologischen Fallen der Trader zu achten hat und zeigt Möglichkeiten auf, wie Positionen und das Risiko richtig gemanagt werden. Nach Beendigung des Buches sind die Leser in der Lage dazu, ihre individuellen Investitionsziele zu definieren und haben das nötige Wissen zur Hand, um an der Börse aktiv zu werden.

„Das komplette Börsengrundwissen" von Oliver Sparing ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12302-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

